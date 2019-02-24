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Весна возвращается. В Бресте на этой неделе будет до +11 °С
25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
После прохладных выходных весна возвращается в Брест. Новая рабочая неделя будет теплой и скупой на осадки.
фото - Юрий Макарчук
Столбик термометра пойдет вверх с понедельника. Утром еще будет до -2 °С, а во второй половине дня потеплеет до +4 °С,
Вторник продолжит весенний тренд. Будет облачно, без осадков, а воздух прогреется до +8 °С.
Среда и пятница «просядут» до +5 °С, а в четверг ожидается переменная облачность и до +11 °С.
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После прохладных выходных весна возвращается в Брест. Новая рабочая неделя будет теплой и скупой на осадки. фото - Юрий Макарчук Столбик термометра пойдет...
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