Весна возвращается. В Бресте на этой неделе будет до +11 °С

После прохладных выходных весна возвращается в Брест. Новая рабочая неделя будет теплой и скупой на осадки.



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фото - Юрий Макарчук

Столбик термометра пойдет вверх с понедельника. Утром еще будет до -2 °С, а во второй половине дня потеплеет до +4 °С, сообщает pogoda.by.

Вторник продолжит весенний тренд. Будет облачно, без осадков, а воздух прогреется до +8 °С.



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Среда и пятница «просядут» до +5 °С, а в четверг ожидается переменная облачность и до +11 °С.