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Весна возвращается. В Бресте на этой неделе будет до +11 °С

25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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После прохладных выходных весна возвращается в Брест. Новая рабочая неделя будет теплой и скупой на осадки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63798.php

Весна возвращается. В Бресте на этой неделе будет до +11 °С

фото - Юрий Макарчук

Столбик термометра пойдет вверх с понедельника. Утром еще будет до -2 °С, а во второй половине дня потеплеет до +4 °С, сообщает pogoda.by.

Вторник продолжит весенний тренд. Будет облачно, без осадков, а воздух прогреется до +8 °С.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63798.php

Весна возвращается. В Бресте на этой неделе будет до +11 °С

Среда и пятница «просядут» до +5 °С, а в четверг ожидается переменная облачность и до +11 °С.

 
Теги: Брест
 
 
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  После прохладных выходных весна возвращается в Брест. Новая рабочая неделя будет теплой и скупой на осадки. фото - Юрий Макарчук Столбик термометра пойдет...
 
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