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Опасный простой. Почему нельзя надолго оставлять машины без движения?

25.02.2019 11:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Опасный простой. Почему нельзя надолго оставлять машины без движения?
shutterstock.com

Критичным для автомобиля становится простой, который длится больше недели. За это время машина успевает основательно проморозиться, и новый запуск становится для нее шоком, в особенности если автомобиль не новый, а уже успел накатать в наших условиях 150 — 200 тысяч километров. Реанимация такой техники проходит всегда болезненно. Неожиданно могут выявиться такие проблемы, о которых владелец даже не задумывался. К чему же готовиться в первую очередь, рассказывает автомобильный эксперт, инженер и капитан спортивной команды «ГазРейдСпорт» Вячеслав Субботин.

Опасный простой. Почему нельзя надолго оставлять машины без движения? Как защитить машину от ледяного дождя?

Разряд батареи

При длительном бездействии автомобиля страдает электрика. Если на машине есть охранная система, причем не штатная, а от стороннего производителя, то велики шансы, что она заберет энергию из батареи. Сигнализация постоянно сканирует автомобиль и тратит энергию на выполнение ненужной работы. Если батарея не новая и уже трудится года три-четыре, то она быстро теряет заряд. Машина полностью обесточивается. Ее уже не завести без принудительной подзарядки. Придется снимать аккумулятор и нести домой, чтобы подключить к специальному зарядному устройству на ночь.

Если же автомобиль продолжает стоять без внимания две-три недели, то с ним может произойти еще одна неприятность. Пустой аккумулятор может замерзнуть. Электролит без заряда статичен и способен превращаться в лед. Если ударят крепкие морозы, то лед расширит батарею и пластмассовый короб может лопнуть. Дальше наступает оттепель, электролит размораживается и вытекает на детали моторного отсека. Раствор кислоты с дистиллированной водой попадает на шланги, и прочее навесное оборудование, что угрожает замыканием или выходом из строя датчиков.

Опасный простой. Почему нельзя надолго оставлять машины без движения?
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Отстой масла

При длительном простое масло стекает в картер, а то, что остается сверху начинает подсыхать. Через несколько недель масляная пленка на трущихся деталях становится тонкой, и при запуске мотора рабочие поверхности испытывают повышенный износ. Кроме того, обнажаются прокладки и уплотнители, которые вне масленой пленки вступают в химические реакции с кислородом и постепенно разрушаются. На морозе они теряют эластичность, могут покрыться микротрещинами, которые становятся затем очагами дальнейшего разрушения. В итоге такие сальники дают течь.

Поэтому при первом запуске машины после долгого простоя, ни в коем случае нельзя сразу нагружать двигатель. Необходимо дождаться, пока масло разойдется по системе смазки, а мотор немного прогреется. На это уходит примерно 5-10 минут при температурах воздуха выше 5 градусов мороза.

Опасный простой. Почему нельзя надолго оставлять машины без движения? Как быстро «оживить» автомобильный аккумулятор в морозы?

Атака грызунов

Долго стоящие автомобили подстерегает еще одна напасть. В них могут свить гнезда мыши или крысы. Причем, происходит это в последнее время довольно часто, в особенности вблизи с контейнерами бытовых отходов. Крысы натаскивают в моторный отсек старые тряпки или остатки еды. Все это скапливается на защите картера и по весне начинает гнить. Кроме того, крысы могут грызть электрические провода, чтобы подтачивать зубы. Естественно, найти повреждения потом очень непросто. Чтобы избежать такой угрозы автомастерские предлагают сделать обработку машины от грызунов.

Ледовая корка

После возвращения к машине через несколько дней, хозяева обнаруживают около нее большую кучу снега, которую ежедневно пополняют дворники. Освобождать автомобиль из ледового плена необходимо аккуратно. Как правило, на крыше под сугробом образуется толстая корка льда, которую счищать не рекомендуется. Есть риск поцарапать скребком лакокрасочное покрытие автомобиля. Корка убирается только после прогревания салона, когда теплая крыша сама растапливает лед.

Нельзя и обстукивать лед с пластмассовых деталей машины, хотя при виде льда возникает непреодолимое желание его отодрать. Очень часто водители так орудуют пластмассовой рукояткой щетки, что наносят сильные удары по стеклу или по корпусам зеркал. На морозе пластмасса трескается. Самое неприятное это ударить по сливному поддону в основании лобового стекла, который направляет воду в водосток. Если он треснет, то вода начнет сочиться в моторный отсек. Тогда есть риск короткого замыкания или развития коррозии.

 
 
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