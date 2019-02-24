Проще пареной свеклы. Этот овощ снижает давление и конкурирует с виагрой

Этим термином обозначают особо полезную еду, содержащую важные для здоровья компоненты и в приличных дозах. Порой такие суперпродукты сравнивают по эффективности с лекарствами.

И слабит, и крепит

В этом плане свёкла давно конкурирует со многими слабительными. Есть, конечно, лекарства сильнее её. Но при умеренных запорах или при склонности к ним обычную свёклу можно считать оптимальным препаратом, сочетающим эффективность и безопасность.

Однако свёклу теперь сравнивают с лекарствами и от других болезней. В 2008 г., то есть чуть более 10 лет назад, у неё обнаружили способность снижать давление. И теперь из продуктов это, наверно, самое эффективное средство при гипертонии. Во время исследований 250 мл свекольного сока в день реально снижали давление у пациентов с предгипертонией (давление 130—140/85—90 мм рт. ст.). Более того, сок из свёклы обладал комплексным эффектом: он не только снижал давление, но и делал сосуды более эластичными, ослаблял воспалительный компонент. Благодаря этому тормозится дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза.

Учёные сравнивали два вида сока — из сырой и варёной свёклы. Эффект наблюдался у обоих, но у сырого сока он оказался немного сильнее. Поэтому свёклу и сок из неё нужно обязательно включать в рацион как при начале гипертонии, когда лекарства ещё не назначают, так и потом, когда прописывают постоянное лечение препаратами. Идеальная доза — от 250 до 500 мл сока в день в 1–2 приёма.

Благодаря чему свёкла снижает давление? Всё дело в тех самых нитратах, которыми нас пугают много лет. Свёкла, а не арбузы и яблоки, как говорится в рекламе, — абсолютный чемпион по их содержанию. Именно нитраты расслабляют и защищают сосуды. Уже доказано, что они полезны, а приписываемый им вред мифический.

В связи с этими нитратами стоит вспомнить, что в Древнем Риме свёклу воспринимали как афродизиак. Удивительно, но в последние годы этому нашли подтверждение. Из нитратов в организме образуется окись азота. А ведь содержание именно этого вещества увеличивают виагра и подобные ей лекарства: непосредственно окись азота помогает мужчинам поддерживать их «реноме» во время секса. Так что свёкла не только слабит, но и крепит. Пусть и не так сильно, как виагра, но свою роль в этом важном деле она играет. Кстати, мужчинам, принимающим виагру, свёклой лучше не злоупотреблять. Может случиться «передозировка» окиси азота, из-за чего существенно возрастает риск побочных эффектов.

Ещё один нитратный парадокс — эффект допинга. Специалисты по спортивной медицине доказали, что свекольный сок увеличивает физическую активность и улучшает результаты. Например, благодаря ему велосипедисты на 4-километровой дистанции выигрывали 11 секунд, а на 16 километрах — 45 секунд. Эластичные сосуды лучше и в большем количестве пропускали кровь, кислородное голодание на дистанции оказывалось меньше, а выносливость больше.

Этот же эффект помогает и тем, кто со спортом давно завязал, — людям с сосудистой и дыхательной недостаточностью. Они начинают меньше страдать от недостатка кислорода. А улучшение кровотока в мозге защищает от старческой деменции (слабоумия). Одним словом, при проблемах, связанных с сосудами, свёкла является универсальным продуктом и лекарством.

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Бетанин и бетаин

Но только этим польза свёклы не исчерпывается. В ней есть важнейшие компоненты с похожим названием — бетаины и бетанины. Своё название они получили от свёклы, на латыни её называют «Бета вульгарис» — Свёкла обыкновенная. Бетанины — группа схожих веществ, придающих свёкле красно-фиолетовый цвет. Их используют как красители в пищевой промышленности. Но недавно стало известно, что это ещё и мощнейшие антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, которые вредят нашему организму где только можно: ускоряют старение, стимулируют развитие атеросклероза и, вызывая мутации в генах, способствуют развитию рака. Всё это и предупреждают бетанины. Благодаря им сок свёклы обладает более сильной антиоксидантной активностью, чем соки граната, клюквы, яблок, помидоров, апельсинов, моркови и других многих полезнейших даров природы.

Правда, бетанины часто бывают причиной ложных тревог. У некоторых людей (у 12–14%) они окрашивают мочу и кал в красный цвет. Многие принимают это за кровь и паникуют, что у них рак: кровь в моче — главный симптом опухоли мочевого пузыря, а в кале — опухоли прямой или толстой кишки. На самом деле они просто поели винегрет или другое блюдо из свёклы. Но даже в таких случаях этот корнеплод вершит своё полезное дело. Есть данные исследований, которые предполагают, что бетанин, присутствуя в толстом кишечнике, препятствует развитию здесь рака.

Бетаин — из другой оперы. Природа сделала эту молекулу одной из ключевых в реакциях, направленных на обезвреживание токсинов в нашем организме. И в этих сложных биохимических реакциях бетаин выступает в разных лицах, делая много полезного.

По стакану?

Витаминов в свёкле не очень много, и большинство из них содержится в небольших дозах. Но есть исключение. Она богата одним из самых редких и важных витаминов — фолиевой кислотой. Её недостаток в организме женщины во время зачатия и беременности чреват серьёзными пороками развития плода. Ещё она защищает от атеросклероза, рака и в принципе приносит много пользы. В 100 граммах свёклы 27% дневной нормы потребления (ДНП) фолиевой кислоты. Микроэлемента марганца в таком же количестве в свёкле 16% ДНП, и это тоже много. Он очень важен для правильного развития костной системы у детей, входит в состав многих ключевых ферментов, а у женщин при его нехватке бывает бесплодие. Остальные витамины и минералы содержатся в дозах менее 8% ДНП. Но это не умаляет полезности свёклы.

Вы обратили внимание, что пользу свёклы обычно исследуют в виде сока? Но это вовсе не означает, что в прочих блюдах она бесполезна. Просто сок, во-первых, более удобен для исследований. Во-вторых, он идеален для регулярного ежедневного приёма. В-третьих, на его выжимку идёт много свёклы и, следовательно, в нём больше активных веществ. К сожалению, у нас сок из свёклы или со свёклой не очень популярен. Но его стоит полюбить и покупать. А ещё лучше делать самим. Для вкуса и даже для пользы он отлично смешивается в разных пропорциях с соками из томатов, огурцов, моркови, яблок, апельсинов, ананаса и др. Экспериментируйте: можно добавить имбирь, специи, перец, лёд, отлично вприкуску пойдут стебли сельдерея.