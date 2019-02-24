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В Беларуси могут увеличить пособия по уходу за ребенком

25.02.2019 10:12 — Разное | Myfin  
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В Беларуси могут увеличить пособия по уходу за ребенком
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси.

«Мы обсуждали тему дальнейшего стимулирования и увеличения пособий, которые мы выплачиваем на детей до достижения возраста 3 лет, – отметил вице-премьер. – Мы предлагаем увеличивать размеры этих пособий и соответствующие расчеты есть».

Игорь Петришенко не уточнил, как именно могут вырасти пособия по уходу за ребенком, однако сообщил, что сейчас этот вопрос по поручению президента находится в дополнительной проработке.  

 
 
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Пособие по уходу за ребенком может быть увеличено, а семейный капитал можно будет использовать до достижения ребенком 18 лет.
 
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