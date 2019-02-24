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В Беларуси могут увеличить пособия по уходу за ребенком
Об этом в эфире телеканала «
«Мы обсуждали тему дальнейшего стимулирования и увеличения
Игорь Петришенко не уточнил, как именно могут вырасти пособия по уходу за ребенком, однако сообщил, что сейчас этот вопрос по поручению президента находится в дополнительной проработке.
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Пособие по уходу за ребенком может быть увеличено, а семейный капитал можно будет использовать до достижения ребенком 18 лет.
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