В Беларуси могут увеличить пособия по уходу за ребенком

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Об этом в эфире телеканала « Беларусь 1 » рассказал Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси.

пособий , которые мы выплачиваем на детей до достижения возраста 3 лет, – отметил вице-премьер. – Мы предлагаем увеличивать размеры этих пособий и соответствующие расчеты есть». «Мы обсуждали тему дальнейшего стимулирования и увеличения, которые мы выплачиваем на детей до достижения возраста 3 лет, – отметил вице-премьер. – Мы предлагаем увеличивать размеры этих пособий и соответствующие расчеты есть».

Игорь Петришенко не уточнил, как именно могут вырасти пособия по уходу за ребенком, однако сообщил, что сейчас этот вопрос по поручению президента находится в дополнительной проработке.