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50 на двоих: Гвардиола догнал Моуринью по числу футбольных трофеев
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 25-й футбольный трофей в карьере.
24 февраля его команда обыграла в финале Кубка английской лиги «Челси». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти манчестерский клуб оказался сильнее — 4:3.
Это уже четвертый трофей Гвардиолы с «Манчестер Сити», сообщает Sports.ru. Еще 14 он выиграл с «Барселоной» и семь — с «Баварией».
Таким образом, Гвардиола сравнялся с Жозе Моуринью в списке самых титулованных футбольных тренеров, на счету которого также 25 трофеев с «Порту», «Челси», «Интером», Реалом» и «Манчестер Юнайтед».
Третьим в списке самых успешных тренеров идет Карло Анчелотти, завоевавший 20 титулов в карьере.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 25-й футбольный трофей в карьере.
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