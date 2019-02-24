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50 на двоих: Гвардиола догнал Моуринью по числу футбольных трофеев

25.02.2019 11:04 — Разное | Партизан  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 25-й футбольный трофей в карьере.



24 февраля его команда обыграла в финале Кубка английской лиги «Челси». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти манчестерский клуб оказался сильнее — 4:3.

Это уже четвертый трофей Гвардиолы с «Манчестер Сити», сообщает Sports.ru. Еще 14 он выиграл с «Барселоной» и семь — с «Баварией».

Таким образом, Гвардиола сравнялся с Жозе Моуринью в списке самых титулованных футбольных тренеров, на счету которого также 25 трофеев с «Порту», «Челси», «Интером», Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Третьим в списке самых успешных тренеров идет Карло Анчелотти, завоевавший 20 титулов в карьере.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 25-й футбольный трофей в карьере.
 
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