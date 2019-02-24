50 на двоих: Гвардиола догнал Моуринью по числу футбольных трофеев









24 февраля его команда обыграла в финале Кубка английской лиги «Челси». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти манчестерский клуб оказался сильнее — 4:3.





Это уже четвертый трофей Гвардиолы с «Манчестер Сити», сообщает Sports.ru. Еще 14 он выиграл с «Барселоной» и семь — с «Баварией».





Таким образом, Гвардиола сравнялся с Жозе Моуринью в списке самых титулованных футбольных тренеров, на счету которого также 25 трофеев с «Порту», «Челси», «Интером», Реалом» и «Манчестер Юнайтед».





Третьим в списке самых успешных тренеров идет Карло Анчелотти, завоевавший 20 титулов в карьере.