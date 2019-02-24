Согласно приговору, Королюку было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Представление в Генеральную прокуратуру на основании аналитических данных, подготовленных правозащитным учреждением «Нью Платформ инновейшн», было отправлено Анной Канопацкой, депутатом Палаты представителей, которая уже не первый год занимающуюся вопросами, связанными со статьей 328.





В вину Эрнесту Королюку вменялось приобретение через официальный сайт ebay.com семян Йопо (семена перуанской акации), которые в момент задержания Королюка находились в неповрежденной вакуумной упаковке.





Как следовало из обвинения, данные семена содержат изомер особо опасного психотропного вещества – псилоцина, а у обвиняемого присутствовал умысел на сбыт данного вещества.





В ходе изучения материалов уголовного дела было установлено, что обвинение не нашло своего подтверждения и, несмотря на то, что псилоцин действительно присутствует в семенах, экстрадировать его не представляется возможным, а использование наркотика в виде растертых семян для вдыхания было невозможным, поскольку вакуумная упаковка не была повреждена.





Кроме того, судом признаны доказательством обстоятельства, не имеющие отношения к предъявленному обвинению и ничем не подтверждающие факт совершения Королюком преступления. При этом, наличие псилоцина в семенах перуанской акации само по себе не могло свидетельствовать о наличии цели на сбыт наркотика, поскольку семена содержались в вакуумной упаковке, а сам псилоцин содержится и в кожуре банана, который, как и семена перуанской акации, не запрещен к распространению на территории Республики Беларусь.





анализе материалов уголовного дела Королюка. Подробнее об этом - вуголовного дела Королюка.





Рядовое событие, с точки зрения повседневной практики прокуратуры, все же имеет ряд существенных отличий от других подобных протестов. Прежде всего тем, что ранее информация о недостаточной объективности и законности судебных решений в отношении приговора Королюка была озвучена правозащитниками «Нью Платформ инновейшн», изучавшими материалы его уголовного дела.





Но только благодаря поддержке Анны Канопацкой, конструктивный диалог с главным надзорным органом страны стал возможным. Фактически, это едва ли не единственный случай в стране, когда совместная деятельность представителей гражданского общества была должным образом оценена Генеральной прокуратурой, согласившейся с представленными доводами.





Кроме того, нельзя не отметить, что протест принесен именно на приговор по ч.3 ст.328 – «народной» статье, вызвавшей в последние годы наибольшее недовольство среди родственников осужденных. Тем не менее, как видно из протеста, во главу угла поставлены не специфические условия, сложившиеся вокруг этой статьи, а права человека, виновность которого вызывает сомнения у многих, кто знаком с делом Королюка.





В настоящее время в распоряжении правозащитников имеется еще более десятка приговоров в которых, в ходе изучения материалов уголовных дел, выявлен ряд существенных нарушений, не позволяющих признавать их справедливыми.









Анна Канопацкая, депутат Палаты представителей Национального собрания:





— Моя задача, как депутата Палаты представителей, состоит не только в законотворчестве, но и в помощи в защите прав и законных интересов граждан. И если мне становятся известны факты нарушения законности, то я направляю соответствующее представление в правоохранительные (надзорные) органы. Поэтому я открыта для сотрудничества как с государственными органами, так и с представителями гражданского сектора.





Как видим, на примере дела Королюка, такое взаимодействие между правозащитниками и надзорными органами приносит неоценимую пользу для всех. И в первую очередь для человека, в отношении которого была допущена ошибка. И я полностью солидарна с заявлением президента о том, что ни один человек не должен быть незаконно осужден.





Без правозащитников такая работа будет постоянно «пробуксовывать», поскольку желание скрыть или снивелировать такие ошибки будет преобладать. Во всем мире правозащитное движение поддерживается правительством, поскольку правозащитная деятельность – лакмусовая бумажка состояния с правами человека в стране. И такая деятельность всегда поддерживается государством.





Решение Генеральной прокуратуры как раз и демонстрирует, что в государстве возможны системные изменения во взглядах на фундаментальные права человека. И это не может не радовать. Теперь слово остается за коллегией по уголовным делам Верховного суда, которая должна одобрить или отклонить протест. И мне очень бы хотелось, чтобы стремления многих не пропали даром и все вопросы были решены внутри страны, к чему и стремятся правозащитники.





Со своей стороны я намерена оказывать всестороннюю поддержку новому проекту «Несправедливый приговор» и работать над внесением в законодательство соответствующих поправок и изменений, способствующих устранению предпосылок для вынесения неправосудных приговоров.









Андрей Бондаренко, руководитель «Нью Платформ инновейшн»:

— Главная задача сейчас заключается в том, чтобы наладить конструктивный диалог с Генеральной прокуратурой и Верховным судом и продемонстрировать, что деятельность «Платформы» не преследует каких-то политических целей и не направлена на дискредитацию государственных органов.





Суд – это сложный механизм, который состоит из тысяч судей и сотен тысяч законов и подзаконных актов. Ошибки были, есть и будут. От этого не застрахована ни одна система. Другой вопрос, как оперативно найти пути устранения этих ошибок и избежать их повторения. И самое главное, на мой взгляд, это перестать болезненно воспринимать конструктивную критику.





Каждый приговор провозглашается не от имени судьи Иванова, Петрова или Сидорова, он провозглашается от имени Республики Беларусь. Каждый из нас фактически подписывается под этим приговором и одобряет его. И если есть системные ошибки, то их необходимо устранять.





Такие протесты – редкость для Беларуси, но я надеюсь, что со временем работа правозащитников будет спокойно восприниматься не только Генеральной прокуратурой, но и другими госорганами, в чью компетенцию входит решение поднимаемых вопросов.





И огромная благодарность народному депутату Анне Канопацкой, которая согласилась принять участие в нашем проекте и без которой было бы крайне сложно надеяться на успех.





Напомним, что в феврале 2018 года правозащитное учреждение «Нью Платформ» инновейшн объявило о начале амбициозного проекта «Несправедливый приговор», который был направлен на выявление нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования и на стадии судебного разбирательства.





За время реализации проекта юристами «Нью платформ инновейшн» были исследованы более сотни приговоров, 14 из которых были признаны несправедливыми. Информация о имеющихся в них нарушениях так же будет направлена в надзорные инстанции.





Также мы внимательно следим за тем, что в некоторых исправительных учреждениях оказывают препятствие осужденным в направлении материалов уголовных дел. Мы заранее обращаем внимание пенитенциарного руководства, что такие действия прямо противоречат требованиям действующего законодательства и влекут за собой привлечение к установленной законом ответственности.