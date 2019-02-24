ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где продают и сколько стоит? Журналисты поискали молоко от коров Лукашенко

25.02.2019 10:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Во время посещения Военной академии Александр Лукашенко рассказал о своей ферме, тяжелой работе на земле и косьбе в пять утра, а также о молоке от своих коров, которое уже даже есть в продаже.


фото носит иллюстративный характер

По словам Лукашенко, коров у него аж 10, чтобы обеспечить всю страну молоком.

В прошлом году, на совещании «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли Республики Беларусь», Лукашенко рассказывал, что Кобяков с правительством и администрацией успешно поедают то молоко, никто не заболел, и даже хвастался:

«Где бы я ни был, последний раз – в Грузии, первое, о чем меня спросили за пределами наших переговоров: «Помогите с племенным скотом». Платят бешеные деньги в валюте. Наверное, хотят развивать сельское хозяйство».

Корреспонденты «Белсата» попробовали отыскать то молоко от Лукашенко, которое якобы свободно продается. С вопросом «Есть ли в продаже молоко от Лукашенко?» мы обратились в несколько сетевых магазинов. В гипермаркете «Корона», услышав наш вопрос, долго смеялись. Не слышали о таком молоке также в «Гиппо», «Евроопте», «Радзивилловском» и «Алми».

А вообще, возможно ли запустить целую линию такого молока, которое дают всего десять коров? С этим вопросом мы обратились к эксперту в сельскохозяйственной области Виталию Кручко. По его словам, в среднем в Беларуси одна корова дает 4500-5000 литров молока в год. 

Если подключить математику и знания в технологических процессах, получается, что даже самые лучшие президентские коровы не способны обеспечить белорусские магазины таким количеством молока, чтобы его хотя бы на полках можно было отыскать. 

Другое дело, если молоко от коров Лукашенко смешать с молоком от обычных, колхозных – то есть от «коров из народа». Один только вопрос: насколько это логично и кому нужно?

А в интернете по этому поводу шутят, зарегистрировал ли Лукашенко свой бизнес, как будет выплачивать налоги, успел ли подать декларацию и кто вообще выдоит из тех коров такие невероятные показатели.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время посещения Военной академии Александр Лукашенко рассказал о своей ферме, тяжелой работе на земле и косьбе в пять утра, а также о молоке от своих коров,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: кошки чаще собак копируют поведение своих хозяев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика