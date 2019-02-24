Игры с политическим оттенком. Почему власти спешат с выборами?

Ведь срок полномочий депутатов Палаты представителей и главы государства завершается только во второй половине 2020 года. Об этом — судья Конституционного суда Республики Беларусь 1-го созыва, доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов.





— В соответствии с Конституцией досрочные выборы могут проводиться только в исключительных случаях, перечисленных в Основном законе.





Если речь идет о досрочных выборах президента, то это возможно в случае его добровольной отставки, в случае, когда по состоянию здоровья он не может осуществлять возложенные на него обязанности, а также в случае, когда он в установленном порядке обвиняется в государственной измене или совершении тяжкого преступления. И четвертое – это случай, когда вдруг возникает необходимость провести досрочно выборы.





По общему правилу, согласно ст. 56 Избирательного кодекса, выборы президента могут проводиться не позднее, чем за два месяца до окончания его полномочий, поскольку он может участвовать в этих выборах, если для этого есть основания.









Выборы могут проводиться и в два тура, поэтому на эту процедуру отводятся два месяца, на которые сокращается срок полномочий либо президента, либо предыдущего состава парламента. Раньше выборы проводить нельзя, это будет нарушением прав президента или состава парламента, сроки которых, получается, незаконно подрезают.





Точно так же нельзя проводить выборы и после этих сроков, поскольку получается незаконное удержание власти сверх установленного срока.





Вопрос о выборах, с юридической точки зрения, очень тонкий. Он достаточно четко прописан и в Конституции, и в избирательном законодательстве. Разговоры о том, что можно проводить выборы на полгода раньше, — просто басни для непосвященных. Это является нарушением Конституции и избирательного законодательства.





— Чем можно объяснить спешку в проведении одних из выборов в Беларуси?





— Здесь причины больше экономического и политического плана, а не юридические. Надо исходить из ситуации, что в стране пока еще более или менее стабильное положение. Позднее ситуация может ухудшиться в силу того, что наша экономика трещит по швам, отношения с Россией ухудшаются, переговоры проводятся в закрытом режиме, что является серьезным нарушением принципов международного права.





Эти факторы и подталкивают власти к тому, чтобы провести выборы в те сроки, которые удобны им по политическим, экономическим и, возможно, тактическим соображениям.









— Почему ЦИК не желает проведения парламентских и президентских выборов в один год?





— Юристы должны настаивать, чтобы выборы прошли в сроки, вытекающие из избирательного законодательства. Не исключаю, что их можно было бы провести и в один день, например, в воскресенье 8 сентября 2020 года. Разница между парламентскими и президентскими выборами десять дней, с экономической точки зрения такой подход вполне возможен.





И никакой вакханалии тут не будет, если проводить выборы по строгим юридическим нормам, с соблюдением избирательного законодательства. Если быть честным и законопослушным, то никакой опасности здесь нет.





Что касается заявлений Ермошиной о необходимости развести президентские и парламентские выборы по разным годам, то это игры с политическим оттенком. По всей видимости, сначала это будут главные, президентские выборы, а потом уже приложением — парламентские.