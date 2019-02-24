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Google знает: известный поисковик присвоил минскому аэропорту имя Скорины
При поиске билетов с территории Беларуси сервис «Google Flights» указывает название национального аэропорта «Минск» как «Международный аэропорт Минск имени Франциска Скорины».
Напомним, присвоить имя Франциска Скорины минскому аэропорту в июле 2017-го предлагал генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.
После этого блогер Антон Мотолько обратился к аэропорту с таким предложением. В своем ответе администрация аэропорта заявила, что на переименование нет денег в связи со строением второй взлетно-посадочной полосы, и предложила присвоить имя Скорины национальной библиотеке.
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При поиске билетов с территории Беларуси сервис «Google Flights» указывает название национального аэропорта «Минск» как «Международный аэропорт Минск имени Франциска...
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