Google знает: известный поисковик присвоил минскому аэропорту имя Скорины









Напомним, присвоить имя Франциска Скорины минскому аэропорту в июле 2017-го предлагал генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.





После этого блогер Антон Мотолько обратился к аэропорту с таким предложением. В своем ответе администрация аэропорта заявила, что на переименование нет денег в связи со строением второй взлетно-посадочной полосы, и предложила присвоить имя Скорины национальной библиотеке.



