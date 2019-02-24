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Турчин: 222-й указ мы подкорректируем. Предпринимателей услышали?

25.02.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Указ № 222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» планируется откорректировать — «немножко или даже не немножко», заявил в «Главном эфире» на «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Турчин: 222-й указ мы подкорректируем. Предпринимателей услышали?
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Напомним, 222-й указ начал действовать с января 2016 года, он обязал тех, кто торгует импортными товарами легпрома, обзавестись сопроводительными документами. 

ИП просят власти ввести мораторий на предоставление полного пакета документов, что необходимо по указу, а также навести порядок в документообороте в России. В январе предприниматели передали президенту коллективное обращение с почти 7 тысячами подписей. 

«Мы сейчас анализируем практику применения указа № 222. Есть мысли этот документ подкорректировать — немножко или даже не немножко, некоторые нормы свою актуальность утратили», — рассказал Александр Турчин.

Он привел в пример «всем известные чеки, когда товар привозится из Российской Федерации».

— Мы с Министерством по налогам и сборам сделаем общий порядок. Есть товарно-транспортные накладные и другие документы, которых вполне достаточно, чтобы проверять легальность ввоза товара на территорию нашей страны.

Правительство хочет закончить работу над изменениями в указ уже в нынешнем году. В том числе и этот вопрос планируют еще раз обсудить с представителями бизнеса на заседании Совета по развитию предпринимательства 27 февраля. 

Напомним, в январе этого года индивидуальные предприниматели передали президенту коллективное обращение с почти 7 тысячами подписей. ИП ждут встречи с главой государства и надеются, что он поможет решить их проблемы.

Президент уже вмешивался в ситуацию с ИП из-за 222-го указа. Это было в 2015 году. Тогда планировалось, что предприниматели уже с 1 марта 2015 года должны были продавать импортные товары легпрома с сопроводительными документами. Но после того, как из-за нововведения ипэшники стали массово приостанавливать работу по всей Беларуси, в ситуацию вмешался президент. В итоге срок продажи остатков без документов продлили до 1 января 2016 года. Но новый товар должен был быть с сопроводительными документами.

В конце 2016 года председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко направлял письмо Александру Лукашенко. От ИП он просил ввести мораторий на действие нашумевшего указа № 222. Он также призывал Александра Лукашенко создать рабочую группу из числа ИП при администрации президента «для выработки оптимального решения по регулированию их деятельности с учетом нынешней ситуации, созданной властями». В итоге создали рабочую группу при Минэкономики по проблемам ИП.

После этого ИП выходили на акции протеста, не выходили на работу. Предприниматели поднимают вопрос 222-го указа на каждом форуме, но никаких подвижек пока нет.

По подсчетам общественного объединения «Перспектива», потери от введения 222-го указа за последние 5 лет уже составили около 400 миллионов долларов. Предприниматели хотят, чтобы с них сняли ответственность по уже ввезенным товарам из России и уплаченному по ним ввозному НДС в части предоставления документов. 


 
 
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Указ № 222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» планируется...
 
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