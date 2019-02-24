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Обвинение: Золотова умышленно не заключила договор с БелТА. Суд над главредом TUT.by продолжается
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Суд по «делу БелТА» продолжается. Сегодня, 25 февраля, в начале заседания прокурор попросил «исследовать доказательства о несанкционированном доступе иных лиц» к платной подписке «БелТА». По подсчетам с 2017 года по 2018-ый платной платформой «БелТА» воспользовались 7927 раз. Заход осуществлялся при помощи трех паролей, которые фигурировали в обвинении,
Будет дополнено.
Фото: TUT.by.
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