ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обвинение: Золотова умышленно не заключила договор с БелТА. Суд над главредом TUT.by продолжается

25.02.2019 11:00 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Суд по «делу БелТА» продолжается. Сегодня, 25 февраля, в начале заседания прокурор попросил «исследовать доказательства о несанкционированном доступе иных лиц» к платной подписке «БелТА». По подсчетам с 2017 года по 2018-ый платной платформой «БелТА» воспользовались 7927 раз. Заход осуществлялся при помощи трех паролей, которые фигурировали в обвинении, пишет TUT.by.

Напомним, судят главреда TUT.by: Марина Золотова обвиняется в бездействии должностного лица. Марина – единственная среди журналистов и редакторов, кто не пользовался платной подпиской «БелТА». Свою вину она категорически отрицает. Один заход на платную подписку приравняли к стоимости подписки за месяц для юридических лиц. В ходе предыдущих слушаний Золотова заостряла внимание на том, что следователи читали личную переписку сотрудников TUT.by с изъятого телефона Дмитрия Бобрика. «СБ» отозвала иск к главному редактору TUT.by. Золотова раскаивается лишь в том, что недооценила масштаб проблемы и не приняла более решительных мер. Состава преступления в своих действиях она не признала.

Золотовой насчитали ущерб из расчета: 16 доступов – по одному в каждом месяце. Эти несанкционированные заходы на «БелТА» осуществляли неизвестные лица.

Прокурор попросила, чтобы к делу приобщили санкцию на прослушку телефона Золотовой. Оказывается, ее прослушивали с согласия самого же главреда TUT.by. Однако разговор между Золотовой и Калыгиной, в котором Марина задает вопрос, заходит ли Анна на платный сервер «БелТА», прослушали незаконно. Это было сделано еще до начало всех разбирательств.

Будет дополнено.

Фото: TUT.by.

Читайте по теме: «Недооценила масштаб проблемы, и это моя боль». Шестой день суда по «делу БелТА»

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд по «делу БелТА» продолжается. Сегодня, 25 февраля, в начале заседания прокурор попросил «исследовать доказательства о несанкционированном доступе иных лиц» к...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трудовой мигрант»: «Работаю в магазине в Эмиратах, зарплата - $ 3 тысячи, взял авто в рассрочку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика