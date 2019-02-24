Обвинение: Золотова умышленно не заключила договор с БелТА. Суд над главредом TUT.by продолжается

Суд по «делу БелТА» продолжается. Сегодня, 25 февраля, в начале заседания прокурор попросил «исследовать доказательства о несанкционированном доступе иных лиц» к платной подписке «БелТА». По подсчетам с 2017 года по 2018-ый платной платформой «БелТА» воспользовались 7927 раз. Заход осуществлялся при помощи трех паролей, которые фигурировали в обвинении, пишет TUT.by.



Напомним, судят главреда TUT.by: Марина Золотова обвиняется в бездействии должностного лица. Марина – единственная среди журналистов и редакторов, кто не пользовался платной подпиской «БелТА». Свою вину она категорически отрицает. Один заход на платную подписку приравняли к стоимости подписки за месяц для юридических лиц. В ходе предыдущих слушаний Золотова заостряла внимание на том, что следователи читали личную переписку сотрудников TUT.by с изъятого телефона Дмитрия Бобрика. «СБ» отозвала иск к главному редактору TUT.by. Золотова раскаивается лишь в том, что недооценила масштаб проблемы и не приняла более решительных мер. Состава преступления в своих действиях она не признала.



Золотовой насчитали ущерб из расчета: 16 доступов – по одному в каждом месяце. Эти несанкционированные заходы на «БелТА» осуществляли неизвестные лица.



Прокурор попросила, чтобы к делу приобщили санкцию на прослушку телефона Золотовой. Оказывается, ее прослушивали с согласия самого же главреда TUT.by. Однако разговор между Золотовой и Калыгиной, в котором Марина задает вопрос, заходит ли Анна на платный сервер «БелТА», прослушали незаконно. Это было сделано еще до начало всех разбирательств.

Будет дополнено.

Фото: TUT.by.