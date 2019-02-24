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Турчин собирается помочь ИП: возможно, привозить товары из России стане проще

25.02.2019 10:02 — Разное | KYKY  
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Власти в лице первого заместителя премьер-министра страны Александра Турчина обратили внимания на требования индивидуальных предпринимателей. И, что неожиданно, вроде бы решились пойти им навстречу. Вероятно, в указ №222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» откорректируют. Как сказал в эфире «БТ-1» Тручин, «немножко или даже не немножко», пишет TUT.by. 

Напомним, 222-й указ начал действовать с января 2016 года, он обязал тех, кто торгует импортными товарами легпрома, обзавестись сопроводительными документами. 
ИП давно простят государство ввести мораторий на предоставление полного пакета документов, который обязывает предоставлять указ. И навести порядок в документообороте в России. В январе предприниматели передали президенту коллективное обращение с почти семью тысячами подписей.  

Что говорит Турчин 

Говорит о корректировках и приводит в пример  «всем известные чеки, когда товар привозится из Россиии». А именно:  Мы с Министерством по налогам и сборам сделаем общий порядок. Есть товарно-транспортные накладные и другие документы, которых вполне достаточно, чтобы проверять легальность ввоза товара на территорию нашей страны»,  – заявил Турчин. 
Если все пойдет по плану, работу над изменениями в этом указе закончится уже в этом году. 

К слову, кроме коллективного письма ипэшники Беларуси также заявляли о том, что ждут встречи с президентами – надеются, что он поможет решить их проблемы. И на это есть причины: планировалось, что с 1 марта 2015 года предприниматели будут продавать импортные товары легпрома с сопроводительными документами.  Ипэшникам идея не понравилась и они массово приостанавливали работу по всей стране. В ситуацию вмешался Лукашенко:  срок продажи остатков без документов продлили до 1 января 2016 года. Но новый товар должен был быть с сопроводительными документами.

Проблемы остались. Чтобы попытаться их решить при Минэкономики создали рабочую группу по проблемам ИП. Она не очень помогла: ИП все также выходили на акции протеста, не выходили на работу. Предприниматели поднимают вопрос 222-го указа на каждом форуме, но никаких подвижек пока нет.

По подсчетам общественного объединения «Перспектива», потери от введения 222-го указа за последние пять лет уже составили около 400 миллионов долларов. Предприниматели хотят, чтобы с них сняли ответственность по уже ввезенным товарам из России и уплаченному по ним ввозному НДС в части предоставления документов. 

 
 
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Власти в лице первого заместителя премьер-министра страны Александра Турчина обратили внимания на требования индивидуальных предпринимателей. И, что неожиданно,...
 
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