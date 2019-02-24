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В Новогрудском районе пассажира придавило автомобилем после опрокидывания. Он погиб
Непристегнутый пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Новогрудском районе.
Как
В результате ДТП непристегнутый пассажир легковушки, ехавший на переднем сиденье, выпал из машины и был придавлен кузовом. От полученных травм он скончался.
— Возбуждено уголовное дело. Состояние всех пятерых, ехавших в машине, устанавливается, — добавили в ГАИ.
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Авария произошла в ночь на 25 февраля вблизи горпоселка Любча.
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