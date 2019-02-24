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В Новогрудском районе пассажира придавило автомобилем после опрокидывания. Он погиб

25.02.2019 11:22 — Разное | Tut.by  
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Непристегнутый пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Новогрудском районе.


Фото: ГАИ Гродно

Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла в ночь на 25 февраля вблизи горпоселка Любча. По предварительной информации, бесправница на Volkswagen не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП непристегнутый пассажир легковушки, ехавший на переднем сиденье, выпал из машины и был придавлен кузовом. От полученных травм он скончался.

— Возбуждено уголовное дело. Состояние всех пятерых, ехавших в машине, устанавливается, — добавили в ГАИ.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла в ночь на 25 февраля вблизи горпоселка Любча.
 
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