В Новогрудском районе пассажира придавило автомобилем после опрокидывания. Он погиб

Непристегнутый пассажир погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Новогрудском районе.



Фото: ГАИ Гродно

Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла в ночь на 25 февраля вблизи горпоселка Любча. По предварительной информации, бесправница на Volkswagen не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП непристегнутый пассажир легковушки, ехавший на переднем сиденье, выпал из машины и был придавлен кузовом. От полученных травм он скончался.

— Возбуждено уголовное дело. Состояние всех пятерых, ехавших в машине, устанавливается, — добавили в ГАИ.