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Федерация легкой атлетики пригласила на турнир актера, который стрелял из пулемета на боевой позиции в ДНР

25.02.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация легкой атлетики пригласила на открытие международной матчевой встречи юниорских сборных российского актера и шоумена Михаила Пореченкова. Сообщение об этом опубликовано в фейсбуке БФЛА.

Матчевая встреча юниорских сборных 11 стран пройдет 25−26 февраля в легкоатлетическом манеже БГУФК. Церемония открытия — 25 февраля в 14.20, начало соревнований — в 15.00. 26 февраля старт в 11.00.

Фото: facebook.com/blr.athletics

В комментариях к сообщению появилось много высказываний, и большинство из них носят негативный характер.


Дело в том, что в 2014 году Михаил Пореченков побывал в самопровозглашенной Донецкой народной республике на премьере фильма «Иван Поддубный», где он сыграл главную роль. Но еще больший резонанс вызвали видеокадры, где Пореченков в каске с надписью "Пресса" стреляет из крупнокалиберного пулемета, находясь на одной из боевых позиций сил ДНР в донецком аэропорту.

И хотя Пореченков затем пытался оправдаться, говоря о том, что эти кадры были постановочными, а патроны холостыми, эффект от медиашума было уже не унять.

Одним из последствий того поступка стал отказ актера в 2015 году от съемок в картине «Беларусфильма» из-за негативной реакции работников студии.

 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики пригласила на открытие международной матчевой встречи юниорских сборных российского актера и шоумена Михаила Пореченкова.
 
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