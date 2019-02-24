Федерация легкой атлетики пригласила на турнир актера, который стрелял из пулемета на боевой позиции в ДНР

Белорусская федерация легкой атлетики пригласила на открытие международной матчевой встречи юниорских сборных российского актера и шоумена Михаила Пореченкова. Сообщение об этом опубликовано в фейсбуке БФЛА.

Матчевая встреча юниорских сборных 11 стран пройдет 25−26 февраля в легкоатлетическом манеже БГУФК. Церемония открытия — 25 февраля в 14.20, начало соревнований — в 15.00. 26 февраля старт в 11.00.

Фото: facebook.com/blr.athletics

В комментариях к сообщению появилось много высказываний, и большинство из них носят негативный характер.



Дело в том, что в 2014 году Михаил Пореченков побывал в самопровозглашенной Донецкой народной республике на премьере фильма «Иван Поддубный», где он сыграл главную роль. Но еще больший резонанс вызвали видеокадры, где Пореченков в каске с надписью "Пресса" стреляет из крупнокалиберного пулемета, находясь на одной из боевых позиций сил ДНР в донецком аэропорту.

И хотя Пореченков затем пытался оправдаться, говоря о том, что эти кадры были постановочными, а патроны холостыми, эффект от медиашума было уже не унять.

Одним из последствий того поступка стал отказ актера в 2015 году от съемок в картине «Беларусфильма» из-за негативной реакции работников студии.