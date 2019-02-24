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Федерация легкой атлетики пригласила на турнир актера, который стрелял из пулемета на боевой позиции в ДНР
Белорусская федерация легкой атлетики пригласила на открытие международной матчевой встречи юниорских сборных российского актера и шоумена Михаила Пореченкова. Сообщение об этом опубликовано в
Матчевая встреча юниорских сборных 11 стран пройдет 25−26 февраля в легкоатлетическом манеже БГУФК. Церемония открытия — 25 февраля в 14.20, начало соревнований — в 15.00. 26 февраля старт в 11.00.
В комментариях к сообщению появилось много высказываний, и большинство из них носят негативный характер.
И хотя Пореченков затем пытался оправдаться, говоря о том, что эти кадры были постановочными, а патроны холостыми, эффект от медиашума было уже не унять.
Одним из последствий того поступка стал
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Федерация легкой атлетики пригласила на турнир актера, который стрелял из пулемета на боевой позиции в ДНР
Белорусская федерация легкой атлетики пригласила на открытие международной матчевой встречи юниорских сборных российского актера и шоумена Михаила Пореченкова.
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