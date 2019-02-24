Самую большую «Газель» постепенно отгружают дилерам

Горьковский автозавод готовится к продажам «Газель Next» со сверхдлинной базой. Одним из первых эту версию авто получил дистрибьютор бренда в Беларуси – «ЗападГАЗавтосервис». В салоне, который расположен в Бресте, новинку уже продемонстрировали потенциальным покупателям, пишет ABW.by.

Старт продаж запланирован на март, а пока машины отгружают в дилерские центры марки ГАЗ. Базовая стоимость автомобиля составит 1 800 000 рублей. От стандартного микроавтобуса сверхдлинная версия отличается удлиненной базой и увеличенным задним свесом. Колесная база модификации составляет 3950 мм (плюс 205 мм), а габаритная длина – от 6907 до 7114 мм (плюс 495 мм).

В основе новинки – шасси «Газель Next» полной массы 4,6 тонны. Грузоподъемность версии составляет 2,6 тонны (плюс 1,1 тонны относительно обычной), она также отличается новым задним мостом типа «Спайсер», дисковыми тормозами по кругу и наличием системы стабилизации ESP.

Салон удлиненного микроавтобуса вмещает 22 человека, что на пять мест больше, чем у обычного. Оснащаться новинка будет только турбодизелем Huadong (Cummins) ISF 2.8 мощностью 150 л.с., с крутящим моментом 330 Нм, способным развивать максимальную скорость до 130 км/ч.

Ожидается, что вскоре линейку новой версии пополнит и «тяжелый» цельнометаллический фургон с объемом кузова 15,5 кубов.