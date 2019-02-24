Власти хотят поднять пособия на детей до 3-лет и пересмотреть выплаты семейного капитала

Власти сейчас рассматривают возможность повышения размера пособия по уходу за ребенком до трех лет, а также продления программы семейного капитала. Об этом сообщил в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, на совещании по демографической ситуации 19 февраля Александр Лукашенко задался вопросом, насколько действующие меры по поддержке семей — оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных семей и программа семейного капитала — способствуют повышению рождаемости. Многодетная мама и эксперты в вопросах демографии оценили принимаемые в Беларуси меры по стимулированию рождаемости.

«Мы предлагаем размеры этих пособий увеличить, и соответствующие расчеты есть», — заявил Игорь Петришенко. Заместитель премьер-министра не стал называть конкретные цифры, «поскольку все находится в дополнительной проработке».

По словам Игоря Петришенко, правительство также предлагает продлить программу семейного капитала, а также разрешить использовать эти деньги до достижения ребенком совершеннолетия.

«Мы предложили главе государства новые подходы, то есть пролонгировать „семейный капитал“, но чтобы его можно было использовать раньше на образование, на улучшение жилищных условий, на лечение и медицинское обслуживание», — уточнил Игорь Петришенко.

Напомним, программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но правительство предлагает продлить ее на 2020−2024 годы.

Программа предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.