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Александр Карлюкевич: региональные СМИ должны стать мультимедийными
25.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Региональные СМИ должны стать мультимедийными, заявил журналистам министр информации
"Мы уже не первый год много разговоров ведем и определенные практики закладываем, чтобы редакции районных газет стали мультимедийными, и в этом плане обращаемся к исполнительной власти за поддержкой. Мне кажется, что сегодня в творческом плане редакторы районных газет, их сотрудники могут более активно работать в социальных сетях. Творческий потенциал для этого есть", - сказал
По его словам, главная задача, стоящая перед печатными СМИ и журналистами, - конкурентоспособность информации. "Может ли она конкурировать с той информацией, теми темами, которые проходят через социальные сети? Я думаю так необходимо ставить вопрос", - отметил министр.
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Региональные СМИ должны стать мультимедийными, заявил журналистам министр информации Александр Карлюкевич перед заседанием коллегии ведомства, передает...
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