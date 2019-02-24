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Александр Карлюкевич: региональные СМИ должны стать мультимедийными

25.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Региональные СМИ должны стать мультимедийными, заявил журналистам министр информации Александр Карлюкевич перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

 

"Мы уже не первый год много разговоров ведем и определенные практики закладываем, чтобы редакции районных газет стали мультимедийными, и в этом плане обращаемся к исполнительной власти за поддержкой. Мне кажется, что сегодня в творческом плане редакторы районных газет, их сотрудники могут более активно работать в социальных сетях. Творческий потенциал для этого есть", - сказал Александр Карлюкевич.

 

По его словам, главная задача, стоящая перед печатными СМИ и журналистами, - конкурентоспособность информации. "Может ли она конкурировать с той информацией, теми темами, которые проходят через социальные сети? Я думаю так необходимо ставить вопрос", - отметил министр.

 
 
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Региональные СМИ должны стать мультимедийными, заявил журналистам министр информации Александр Карлюкевич перед заседанием коллегии ведомства, передает...
 
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