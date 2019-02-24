Александр Карлюкевич: региональные СМИ должны стать мультимедийными

Региональные СМИ должны стать мультимедийными, заявил журналистам министр информации Александр Карлюкевич перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже не первый год много разговоров ведем и определенные практики закладываем, чтобы редакции районных газет стали мультимедийными, и в этом плане обращаемся к исполнительной власти за поддержкой. Мне кажется, что сегодня в творческом плане редакторы районных газет, их сотрудники могут более активно работать в социальных сетях. Творческий потенциал для этого есть", - сказал Александр Карлюкевич .

По его словам, главная задача, стоящая перед печатными СМИ и журналистами, - конкурентоспособность информации. "Может ли она конкурировать с той информацией, теми темами, которые проходят через социальные сети? Я думаю так необходимо ставить вопрос", - отметил министр.