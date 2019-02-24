Голосуйте за лучшего участника конкурса «До и после»

На протяжении трех месяцев GO.TUT.BY публиковал истории о том, как читателей изменил ЗОЖ: кто-то стал стройнее, кто-то мускулистее. Редакция благодарит всех, кто поделился своим рассказом, и предлагает читателям выбрать лучший.



Фото: instagram.com/fitness.iinspo

Голосование начинается в полдень 25 февраля и продлится до полудня 28 февраля июля. Выбирать понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 24 февраля 2019 года (включительно). Отдать свой голос можно за нескольких участников.

Помните: по правилам конкурса, «накручивать» голоса нельзя.