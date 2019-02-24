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Супруги из Баранович получили из-за границы больше 500 тысяч евро, но «забыли» про налоги. Завели дело

25.02.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Семейная пара из Барановичей за 5 лет получила из-за границы доходы на общую сумму больше 520 тысяч евро в эквиваленте. Однако супруги не уплачивали налоги — в общей сложности они не уплатили в госбюджет больше 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-центр КГК.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Проживающие в Барановичах супруги регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании. Всего в 2013—2017 годах они получили более 400 тысяч евро и 140 тысяч долларов. При этом налоговые декларации в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства не представляли ни муж, ни жена, — сообщают в пресс-центре КГК.

На супругов вышли работники Барановичского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

В 2015 году жительницу Баранович вызывали в городскую инспекцию МНС для декларирования доходов — у налоговиков была информация, что ее расходы превышали официальные доходы. Тогда женщина не стала указывать полученные за границей доходы.

Семейной паре был предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму более 120 тысяч рублей.

— За уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах в отношении обоих супругов Барановичским межрайотделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса, — сообщают в пресс-центре КГК. — Налоги и пеня, доначисленные по итогам проверки финансовой милиции, в полном объеме поступили в бюджет.

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Семейной паре был предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму более 120 тысяч рублей.
 
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