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Супруги из Баранович получили из-за границы больше 500 тысяч евро, но «забыли» про налоги. Завели дело
Семейная пара из Барановичей за 5 лет получила из-за границы доходы на общую сумму больше 520 тысяч евро в эквиваленте. Однако супруги не уплачивали налоги — в общей сложности они не уплатили в госбюджет больше 120 тысяч рублей. Об этом
— Проживающие в Барановичах супруги регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании. Всего в 2013—2017 годах они получили более 400 тысяч евро и 140 тысяч долларов. При этом налоговые декларации в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства не представляли ни муж, ни жена, — сообщают в пресс-центре КГК.
На супругов вышли работники Барановичского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
В 2015 году жительницу Баранович вызывали в городскую инспекцию МНС для декларирования доходов — у налоговиков была информация, что ее расходы превышали официальные доходы. Тогда женщина не стала указывать полученные за границей доходы.
Семейной паре был предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму более 120 тысяч рублей.
— За уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах в отношении обоих супругов Барановичским межрайотделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса, — сообщают в пресс-центре КГК. — Налоги и пеня, доначисленные по итогам проверки финансовой милиции, в полном объеме поступили в бюджет.
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Супруги из Баранович получили из-за границы больше 500 тысяч евро, но «забыли» про налоги. Завели дело
Семейной паре был предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму более 120 тысяч рублей.
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