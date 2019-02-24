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«Очень красиво». Влюбленная пара показала, как выглядит инклюзивная тренировка по кроссфиту

25.02.2019 11:52 — Разное | Tut.by  
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«Инклюзивный кроссфит» — это инициатива по открытию в Лиде первого в Беларуси кроссфит зала, где смогут заниматься люди с инвалидностью.


— Кроссфит — модный нынче вид фитнеса, — объясняет автор идеи, активист Александр Авдевич. — Мы разрабатываем специальные методики круговых тренировок, где все упражнения подбираются так, чтобы человек с ограниченными возможностями не испытывал дискомфорта. Если это турник, например, то со специальным подъемником. Даже сауну и баню мы сделали полностью доступными и удобными.

Сейчас в зале в Лиде завершили ремонт и набирают желающих заниматься. Чтобы привлечь внимание к инициативе, пара — Александр Авдевич и Юлия Войтик (соавтор проекта) — снялась в фотосессии о том, как выглядит такая инклюзивная тренировка.

— Чтобы показать, что все это возможно! И даже очень красиво.








Инициатива «Инклюзивный кроссфит» реализуется Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников.

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«Инклюзивный кроссфит» - это инициатива по открытию в Лиде первого в Беларуси кроссфит зала, где смогут заниматься люди с инвалидностью.
 
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