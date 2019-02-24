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Корж гуляет по Немиге, Годунова рекламирует белье и другие новости из Instagram звезд
Как часто вы листаете ленту Instagram? Некоторые делают это десятки раз в день и все равно не могут отсмотреть все публикации. Мы решили облегчить вам жизнь (чтобы, не дай бог, вы не подписывались на всех селебрити мира) и в 10 фотографиях знакомим вас с новостями звезд за последнюю неделю. Веселые, интересные или просто милые снимки — в подборке ниже.
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Макс Корж
Самый известный белорусский рэпер на прошлой неделе зачекинился на Немиге. Думаем, мы не раскроем тайну, если скажем, что в этом районе у музыканта находится студия. Так что вполне вероятно, что Максим в этом районе не просто прогуливался.
Юля Годунова
Блогер Юля Годунова на прошлой неделе рекламировала белье в стиле милитари. Все потому, что было, конечно же, 23 февраля.
Влад Бумага
Влад Бумага съездил в Казахстан и сказал, что обязательно туда вернется. «Удивительная страна», — говорит Влад. А еще отмечает, что там горы, вкусная еда и люди милые.
Катя Коба
Модель и «белорусская Барби» Катя Коба просто всегда очень красивая. На этот раз она рассказывает подписчикам, как и где отбеливает зубы (и получает за свою белоснежную улыбку кучу комплиментов!).
Александр Гудков
Юморист Саша Гудков в воскресенье отпраздновал 36-й день рождения. По этому поводу он запостил в свой Instagram одну из фотографий с фотосессии для «Собака.ru».
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