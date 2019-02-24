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И даже особняк в русском стиле. В каких домах живут украинские кандидаты Ляшко, Гриценко и Бойко

25.02.2019 11:48 — Разное | Tut.by  
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Недавно мы писали о недвижимости тройки лидеров президентской гонки в Украине — Зеленского, Порошенко и Тимошенко. Сегодня же рассказываем о следующей тройке кандидатов, которые занимают четвертое, пятое и шестое места, соответственно. Они тоже люди не бедные и у них есть на что посмотреть.

Экс-регионал: Дом в русском стиле и недвижимость жены

Согласно свежему опросу Киевского института социологии, на четвертом месте с 9,8% голосов расположился кандидат от оппозиционного блока Юрий Бойко. Он — высокий чиновник времен Януковича и пользуется значительной поддержкой на Востоке Украины.


Фото с сайта opposition.org.ua

Как сообщает «24 канал», в декларации за 2017 год Бойко указал, что является собственником двух земельных участков — в Донецкой области площадью 1952 квадратных метра и Киевской области площадью 600 квадратных метров. Экс-регионал также имеет квартиру в городе Рубежном на Луганщине, на 37 квадратных метров.

В 2017 году в сети появилось фото роскошного имения Юрия Бойко. Оно расположено на Левом берегу Днепра в селе Вишеньки под Киевом. В декларации указано, что объект площадью 1200 квадратных метров арендует жена Вера, а его целевое назначение — выпас домашнего скота.


Изображение с сайта 24tv.ua

Изображение с сайта 24tv.ua

Как видим, большой дом построен в русском стиле. Имение в виде деревянного сруба и куполами находится под охраной.


Изображение с сайта 24tv.ua

Хватает недвижимости и у жены Юрия Бойко Веры. Женщина является владелицей восьми земельных участков общей площадью 18 439 квадратных метров. Она также владеет квартирой площадью 257 квадратных метров в Киеве и жилым домом на 444,8 квадратных метра. У жены кандидата в президенты есть недвижимость и в России. Она владелица квартиры на 220,3 квадратных метра и машиноместа.

Семья Бойко имеет еще два недостроенных дома в Донецкой и Киевской областях. В декларации депутата также указана квартира площадью 80,7 метров квадратных в Луганской области, общими владельцами которой являются жена, две дочери и отец Юрия Бойко.

Популист Ляшко: дом в престижном поселке и недвижимость матери

На пятом месте президентского рейтинга в Украине с 6,6% голосов расположился популист, лидер радикальной партии Олег Ляшко.


Фото: facebook.com/O.Liashko/photos

Как пишет «24 канал» в декларации политика за 2017 год указано, что он является владельцем дома, площадью 550 квадратных метров, и земельного участка, общей площадью более 0,6 гектара. Ляшко приобрел эту недвижимость в престижном поселке Козин Киевской области за 15 миллионов гривен или около 550 тысяч долларов. Там же он арендовал часть жилого дома. Имение спрятано за высоким забором, высотой минимум два метра, и строго охраняется.


Изображение с сайта 24tv.ua

Изображение с сайта 24tv.ua

А еще у Ляшко есть отдельный дом, где он принимает журналистов. В 2014 году он показал его телеканалу ICTV и заявил, что потратил на него последние деньги. Однако по сей день этот объект не указан в декларации. Особняк с самого начала записан на младшую сестру жены Ляшко — Лолиту Федотову.


Изображение с сайта 24tv.ua

Изображение с сайта 24tv.ua

В собственности Ляшко есть шесть земельных участков в Княжичах, Киевской области, а также квартира, площадью почти 100 квадратных метров, в Киеве.

Жена Ляшко Росита Сайранен владеет земельным участком на 605 квадратных метров в столице Украины, а также дачным домом в Киеве на 296 квадратных метров.


Изображение с сайта 24tv.ua

Изображение с сайта 24tv.ua

Изображение с сайта 24tv.ua

Но больше украинских журналистов удивляет состояние матери Ляшко Любви. Команда программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» в своем расследовании выявила, что женщина со скромной пенсией смогла в 2008 году купить 13 земельных участков под Киевом, три квартиры в сердце столицы и трехкомнатную квартиру подальше от центра.

В этом же году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации два гектара земли, которые были разбиты на мелкие участки и проданы под застройку. А в Броварском районе Киева она является владелицей еще шести земельных участков. В 2012 году мать Ляшко приобрела три элитных квартиры площадью 100 квадратных метров каждая, в столичной новостройке. За эти объекты женщина отдала около миллиона долларов. Однако через год она продала все три квартиры. Еще 2,4 миллиона или почти 89 тысяч долларов гривен Любовь Ляшко потратила в 2017 году на покупку квартиры, площадью 77 квадратных метров, и 14-метровое место для машины.

Экс-министр обороны: почти все записано на жену

Шестое место в рейтинге с показателем в 6,1% занимает экс-министр обороны времен Ющенко Анатолий Гриценко.


Фото с сайта grytsenko.com.ua

Как сообщает «24 канал», в декларации за 2018 год указано, что почти все имущество кандидата в президенты записано на его жену — журналистку Юлию Мостовую. Всего в ее собственности 5 квартир в Киеве, два земельных участка в Обуховском районе и элитное имение в Конча-Заспе, которое сам Гриценко назвал дачей.


Изображение с сайта 24tv.ua

Площадь земельных участков в Обуховском районе Киевской области составляет 2360 и 5829 метров квадратных. А площадь дачного дома — 374,4 квадратных метров в этом же районе на Киевщине.

Имение Гриценко в Конча-Заспе, по словам кандидата в президенты, приобрела также его жена еще в 2003-м году. Оно расположено на берегу залива Днепра на «Большой дамбе» (самой дорогой части элитного района). Имение занимает площадь 347,8 метров квадратных. Дома у политика есть свой баскетбольная площадка, озеро с декоративным мостом, открытая беседка и игровой дом для дочери политика Анны.

Интересно, что в той местности недвижимостью также владеют такие лица, как олигархи Ринат Ахметов, Сергей Левочкин и Вадим Новинский. А неподалеку проживает и Юлия Тимошенко.

 
 
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