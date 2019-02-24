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И даже особняк в русском стиле. В каких домах живут украинские кандидаты Ляшко, Гриценко и Бойко
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Экс-регионал: Дом в русском стиле и недвижимость жены
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Как сообщает «
В 2017 году в сети появилось фото роскошного имения Юрия Бойко. Оно расположено на Левом берегу Днепра в селе Вишеньки под Киевом. В декларации указано, что объект площадью 1200 квадратных метров арендует жена Вера, а его целевое назначение — выпас домашнего скота.
Как видим, большой дом построен в русском стиле. Имение в виде деревянного сруба и куполами находится под охраной.
Хватает недвижимости и у жены Юрия Бойко Веры. Женщина является владелицей восьми земельных участков общей площадью 18 439 квадратных метров. Она также владеет квартирой площадью 257 квадратных метров в Киеве и жилым домом на 444,8 квадратных метра. У жены кандидата в президенты есть недвижимость и в России. Она владелица квартиры на 220,3 квадратных метра и машиноместа.
Семья Бойко имеет еще два недостроенных дома в Донецкой и Киевской областях. В декларации депутата также указана квартира площадью 80,7 метров квадратных в Луганской области, общими владельцами которой являются жена, две дочери и отец Юрия Бойко.
Популист Ляшко: дом в престижном поселке и недвижимость матери
На пятом месте президентского рейтинга в Украине с 6,6% голосов расположился популист, лидер радикальной партии Олег Ляшко.
Как пишет «
А еще у Ляшко есть отдельный дом, где он принимает журналистов. В 2014 году он показал его телеканалу ICTV и заявил, что потратил на него последние деньги. Однако по сей день этот объект не указан в декларации. Особняк с самого начала записан на младшую сестру жены Ляшко — Лолиту Федотову.
В собственности Ляшко есть шесть земельных участков в Княжичах, Киевской области, а также квартира, площадью почти 100 квадратных метров, в Киеве.
Жена Ляшко Росита Сайранен владеет земельным участком на 605 квадратных метров в столице Украины, а также дачным домом в Киеве на 296 квадратных метров.
Но больше украинских журналистов удивляет состояние матери Ляшко Любви. Команда программы «
В этом же году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации два гектара земли, которые были разбиты на мелкие участки и проданы под застройку. А в Броварском районе Киева она является владелицей еще шести земельных участков. В 2012 году мать Ляшко приобрела три элитных квартиры площадью 100 квадратных метров каждая, в столичной новостройке. За эти объекты женщина отдала около миллиона долларов. Однако через год она продала все три квартиры. Еще 2,4 миллиона или почти 89 тысяч долларов гривен Любовь Ляшко потратила в 2017 году на покупку квартиры, площадью 77 квадратных метров, и 14-метровое место для машины.
Экс-министр обороны: почти все записано на жену
Шестое место в рейтинге с показателем в 6,1% занимает экс-министр обороны времен Ющенко Анатолий Гриценко.
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Площадь земельных участков в Обуховском районе Киевской области составляет 2360 и 5829 метров квадратных. А площадь дачного дома — 374,4 квадратных метров в этом же районе на Киевщине.
Имение Гриценко в Конча-Заспе, по словам кандидата в президенты, приобрела также его жена еще в 2003-м году. Оно расположено на берегу залива Днепра на «Большой дамбе» (самой дорогой части элитного района). Имение занимает площадь 347,8 метров квадратных. Дома у политика есть свой баскетбольная площадка, озеро с декоративным мостом, открытая беседка и игровой дом для дочери политика Анны.
Интересно, что в той местности недвижимостью также владеют такие лица, как олигархи Ринат Ахметов, Сергей Левочкин и Вадим Новинский. А неподалеку проживает и Юлия Тимошенко.
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Они тоже люди не бедные и у них есть на что посмотреть.
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