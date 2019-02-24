Семья из Брестской области не уплатила более Br120 тыс. налогов

Семейная пара из города Барановичи на протяжении пяти лет получала значительные доходы за границей, но не уплачивала с них налог, сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.

"Установлено, что проживающие в Барановичах супруги регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании. Всего в 2013-2017 годах они заработали более 400 тыс. евро и $140 тыс. При этом налоговые декларации в инспекцию министерства по налогам и сборам по месту жительства не представляли ни муж, ни жена", - сообщается на сайте КГК.

Там отмечается, что в 2015 году женщину приглашали в городскую инспекцию МНС для декларирования доходов – у налоговиков была информация, что ее расходы превышали официальные доходы. Однако она скрыла факт получения денежных средств за границей.

Семейной паре был предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму более Br120 тыс.

В отношении обоих супругов Барановичским межрайотделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 УК (за уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах).

В КГК отметили, что налоги и пеня, доначисленные по итогам проверки финансовой милиции, в полном объеме поступили в бюджет.