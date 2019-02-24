«Оскар - 2019». Самые яркие образы звезд с красной дорожки

Ночью в Лос-Анджелесе киноакадемики раздали заветные статуэтки «Оскар». Стилист Екатерина Гордеева отобрала яркие и интересные образы звезд с красной ковровой дорожки, чтобы рассказывает про самых модных гостей церемонии.



Фото: архив Екатерины Гордеевой

— В отличие от прошлого года, звезды выбирали более роскошные и гламурные луки, отойдя от неаккуратных укладок и нюдового макияжа. Модной сенсацией стало появление Билли Портера в смокинге и черном бархатном бальном платье в пол американского бренда Christian Siriano. Актер пояснил: «С детства меня вдохновляла мода. Моя бабушка и мама всегда выглядели стильно. Я вырос в любви к моде, но всегда чувствовал, что не могу полностью выразить себя. Когда у тебя темная кожа и ты гомосексуал, твоя мужественность под вопросом. Я часто сталкивался с гомофобией, в том числе, когда речь шла о моем выборе одежды. Даже когда я получил свой первый большой контракт, мне некоторое время приходилось оставаться в тени. Теперь — нет».

И правда, оставаться в тени, выбрав такой наряд не получится.

Остальные звезды придерживались более классических образов. Например, Эмилия Кларк выбрала светло-фиалковое платье в пайетки от Balmain. Фактура ткани и цвет напоминают восьмидесятые, а крой — середину века. Получился свежий и актуальный микс ушедших трендов.