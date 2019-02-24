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Александр Лукашенко отмечает хорошую динамику в отношениях Беларуси и Кыргызстана

25.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает хорошую динамику в отношениях Беларуси и Кыргызстана. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с послом Кыргызстана в Беларуси Кубанычбеком Омуралиевым, передает корреспондент БЕЛТА

Александр Лукашенко отмечает хорошую динамику в отношениях Беларуси и Кыргызстана


«Вы ни в коем случае не должны сомневаться (при всяких там нюансах) — Беларусь всегда для вас была и будет оставаться не просто партнером, а другом, — заверил Президент. — Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской Республики». 

Александр Лукашенко напомнил, что не так давно оба народа жили в одном государстве, и в Беларуси всегда с любовью и пониманием относились к кыргызскому народу. Он также отметил, что белорусов и кыргызов объединяют в том числе такие качества, как трудолюбие и миролюбие. 

«Мы будем придерживаться доброй повестки дня в отношениях между Беларусью и Кыргызстаном, и любые ваши просьбы, предложения, замечания немедленно будут рассмотрены правительством и мною. Мы всегда отреагируем», — заверил белорусский лидер. 

Александр Лукашенко также дал высокую оценку личным качествам Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова: «Это очень приличный человек. Бывает же так, что в нужное время и в нужном месте в самые сложные времена Господь посылает того человека, который очень нужен этому народу. Я очень надеюсь и убежден, что если вы сплотитесь вокруг этого человека, то вы очень многого можете достичь». 

В свою очередь посол Кыргызстана поблагодарил за возможность встречи. «Что касается нашего двустороннего сотрудничества, мы, действительно, в одном государстве жили, мы это помним, особенно наше поколение, мы и тяжелое прошли, в первую очередь Великую Отечественную войну», — отметил Кубанычбек Омуралиев. 

Александр Лукашенко отмечает хорошую динамику в отношениях Беларуси и Кыргызстана

Товарооборот Беларуси и Кыргызстана по итогам 2018 года составил $130,9 млн (100,7% к уровню 2017 года). Беларусь экспортировала на сумму $120,3 млн, импортировала на $10,6 млн (160,4% к уровню 2017 года). В результате сложилось положительное внешнеторговое сальдо в размере $109,7 млн. Экспорт белорусских услуг в Кыргызстан в 2018 году составил $4,4 млн, импорт — $0,8 млн, увеличившись на 24,8% по сравнению с 2017-м, положительное сальдо сложилось на уровне $3,6 млн. 

На территории Кыргызстана действуют 56 представительств субъектов товаропроводящей сети и дистрибьютеров отечественных предприятий. В Беларуси работают 4 предприятия с кыргызским капиталом: 3 совместных и одно иностранное. 

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