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Беларусь в рейтинге здоровых стран заняла 81-е место

25.02.2019 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь в рейтинге здоровых стран заняла 81-е место

фото: bymy.org

Самой здоровой страной в мире признана Испания. Всего исследованием были охвачены 169 государств.

Bloomberg с учетом данных ВОЗ, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка составил рейтинг стран по уровню здоровья населения, пишет РБК.

На первом месте – Испания. Далее в первой десятке - Италия, Исландия, Япония,  Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. 

Беларусь – на 81-м месте. Значительно опережают нашу страну Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69. ). Россия заняла лишь 95-е место, Украина - 93-е.

Рейтинг составлен с учетом  ожидаемой продолжительности жизни и доступа населения к чистой воде, а также дополнительных рисков, таких как курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.

Отмечается также, что серьезное влияние на уровень здоровья нации оказывают пищевые привычки. Так,  жители стран, где превалирует«средиземноморская диета», реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем, например, жители стран, которые просто потребляют небольшое количество жиров.

В Северной Америке Канада (16-е место) значительно опередила США (35) и Мексику (53) по ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты объяснили это гораздо более низким риском смерти от передозировки наркотиков и самоубийств.

Куба (30-е место) в рейтинге оказалась на пять строк выше США. Исследователи объяснили это развитой системой профилактической медицины и наличием программ  выявления опасных заболеваний на ранней стадии. 

27 из 30 самых нездоровых стран находятся в Аврике к югу от Сахары (оставшиеся три — Гаити, Афганистан и Йемен).

​В рейтингвошли страны с населением не менее 300 тыс. человек «и достаточными данными».

 
 
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Самой здоровой страной в мире признана Испания. Всего исследованием были охвачены 169 государств.
 
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