Слуцкая школа №11 заняла сразу два первых места на республиканском конкурсе

С 22 по 24 февраля на базе УО «Минский государственный областной лицей» прошёл XXIII республиканский конкурс работ исследовательского характера учащихся. В трехдневной программе конкурсных испытаний была организована работа секций: «Астрономия», «Биология», «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия».

Свои навыки в умении формулировать гипотезу, самостоятельность в исследовании, культуру и логику выступлений, глубину владения материалом изучаемого вопроса, грамотность при ответах на вопросы по темам докладов демонстрировали трое учащихся из средней школ №11 города Слуцка.

Учащиеся школы Добровольская Полина, ученица 11 «А» класса (руководители Акулович Екатерина Викторовна и Коваленко Виталий Николаевич), Царикович Артур и Кривленя Анастасия, учащиеся 10 «А» класса (руководитель Жук Владимир Анатольевич) представляли Минскую область в секциях «Химия» и «Информатика».

В этом году для участия в конкурсе были заявлены 984 исследовательские работы, участниками финала конкурса стали лишь 144 работы учащихся из Беларуси и около 25 работ из России и Украины.

Не смотря на огромную конкуренцию, учащиеся 11-й школы завоевали сразу два первых места за работы «Синтез терпинеола: аромат сирени круглый год» и «Phone Paint Detector».

И, если по информатике учащиеся школы занимали призовые места ежегодно с 2013 года, то по химии это первая победа учреждения на республиканской конференции.







