Курсы валют и криптовалют на сегодня

Утром на торгах 25 февраля доллар начал дорожать впервые после 6 дней падения, биткойн -363.76.

Курс доллара поднялся на 0,0018 рубля до 2,1420 BYN/USD. За предыдущие шесть торговых сессий курс доллара обвалился на 0,0277 рубля и оказался на минимуме за 67 дней.

Курс евро опустился всего на 0,0003 рубля до 2,4284 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 68 дней

Курс российского рубля вырос на 0,0050 рубля до 3,2720 BYN/100 RUB. Российский рубль возобновил рост после снижения в минувшую пятницу и оказался на максимуме за 12 дней.

Bitcoin − 3801.31$ (-363.76);

Bitcоin Cash/ВСС – 129.82$ (-23.98);

DigitalCash − 81.81$ (-11.66);

Еthеreum − 138.45$ (-25.89);

ZCаsh − 52.02$ (-6.23);

Monеro − 48.83$ (-6.43).





