Супруги из Барановичей 5 лет не платили налоги с дохода за границей

Проживающие в Барановичах муж и жена регулярно ездили в Латвию, где снимали деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля по Брестской области.

Всего с 2013 по 2017 годы они получили более €400 тыс. и $140 тыс.

При этом налоговые декларации в инспекцию по месту жительства не представляли ни муж, ни жена.

Семейной паре предъявили к уплате подоходный налог на общую сумму более 120 тыс. рублей.

Налоги и пеня, доначисленные по итогам проверки финансовой милиции, в полном объеме поступили в бюджет.

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