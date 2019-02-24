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Супруги из Барановичей 5 лет не платили налоги с дохода за границей

25.02.2019 12:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Супруги из Барановичей 5 лет не платили налоги с дохода за границей
Фото из открытых источников

Проживающие в Барановичах муж и жена регулярно ездили в Латвию, где снимали деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля по Брестской области.

Всего с 2013 по 2017 годы они получили более €400 тыс. и $140 тыс. 

При этом налоговые декларации в инспекцию по месту жительства не представляли ни муж, ни жена.

Семейной паре предъявили к уплате подоходный налог на общую сумму более 120 тыс. рублей.

Налоги и пеня, доначисленные по итогам проверки финансовой милиции, в полном объеме поступили в бюджет. 

Супруги из Барановичей 5 лет не платили налоги с дохода за границей
Нужно ли подавать декларацию, если родственник подарил денег?
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За уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах в отношении обоих супругов возбуждены уголовные дела.
 
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