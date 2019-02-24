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РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка»

25.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Инспекций надзора и профилактики Хотимского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка» (руководитель Еремейчик Е.В.).РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка»

В ходе проведения мониторинга установлено, что работники данного хозяйства не обучены мерам пожарной безопасности. Здания и помещения не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения.

На территории МТК №4 «Липовка» не произведена проверка наружного противопожарного водоснабжения, отсутствуют опознавательные знаки. Обследование молочно-товарной фермы №1 д. Липовка показало, что необходимо произвести ремонт отопительной печи в здании сторожевой.

По результатам проведения мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений.РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка»

Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС

 

 
 
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Инспекций надзора и профилактики Хотимского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка» (руководитель Еремейчик Е.В.). В ходе...
 
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