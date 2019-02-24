|
РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка»
25.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Инспекций надзора и профилактики Хотимского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка» (руководитель Еремейчик Е.В.).
В ходе проведения мониторинга установлено, что работники данного хозяйства не обучены мерам пожарной безопасности. Здания и помещения не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения.
На территории МТК №4 «Липовка» не произведена проверка наружного противопожарного водоснабжения, отсутствуют опознавательные знаки. Обследование молочно-товарной фермы №1 д. Липовка показало, что необходимо произвести ремонт отопительной печи в здании сторожевой.
По результатам проведения мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений.
Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекций надзора и профилактики Хотимского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка» (руководитель Еремейчик Е.В.). В ходе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)