Инспекций надзора и профилактики Хотимского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Липовка» (руководитель Еремейчик Е.В.).

В ходе проведения мониторинга установлено, что работники данного хозяйства не обучены мерам пожарной безопасности. Здания и помещения не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения.

На территории МТК №4 «Липовка» не произведена проверка наружного противопожарного водоснабжения, отсутствуют опознавательные знаки. Обследование молочно-товарной фермы №1 д. Липовка показало, что необходимо произвести ремонт отопительной печи в здании сторожевой.

По результатам проведения мониторинга руководителю вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС