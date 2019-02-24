ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РОЧС провело мониторинг магазина «Евроопт»

25.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики в магазине розничной торговли №6052 «Евроопт» г.п. Хотимск (обслуживающая организация ЧУП «ПожароСпецНаладка». и.о.директора – Гамазин А.Н.).

Нарушений (несоответствий) по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики не выявлено.

Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы в Молдове: к власти могут прийти пророссийские силы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика