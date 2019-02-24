|
РОЧС провело мониторинг магазина «Евроопт»
25.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики в магазине розничной торговли №6052 «Евроопт» г.п. Хотимск (обслуживающая организация ЧУП «ПожароСпецНаладка». и.о.директора – Гамазин А.Н.).
Нарушений (несоответствий) по соблюдению лицензионных требований и условий деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики не выявлено.
Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекцией надзора и профилактики Хотимского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела мониторинг по соблюдению лицензионных требований и условий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)