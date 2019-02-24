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РОЧС промониторило строительную площадку в Хотимске. Есть нарушения
25.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг объекта строительства «40-квартирный жилой дом по ул.Зеленая, 2а в г.п. Хотимске». Генеральный подрядчик КУП «Хотимская ПМК-276», начальник Кошкин М.А.
В ходе проведения мониторинга было установлено, что на строительной площадке имеются следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:
— допускается эксплуатация теплогенерирующих устройств не заводского изготовления;
— не оборудовано место для курения на территории строительной площадки;
С рабочими и инженерно-техническим персоналом на строительной площадке проведена инструктивно-разъяснительная работа, направленная на соблюдение требований пожарной безопасности на производстве и в быту, обучению применения первичных средств пожаротушения, действиям в случае возникновения пожара.
По итогам проведенной работы в адрес генерального подрядчика подготовлены и направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.
Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен мониторинг объекта строительства «40-квартирный жилой дом по ул.Зеленая, 2а в г.п. Хотимске». Генеральный подрядчик КУП...
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