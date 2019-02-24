|
Кончита Вурст побрилась налысо. И вы (не) хотите это видеть
Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, привык эпатировать публику. Певец уже
В 2017 году Том Нойвирт заявил, что устал от своего альтер эго и хочет «убить» образ Кончиты.
«У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь», —
Однако до сих пор этого так и не произошло. Певец лишь экспериментирует с образом бородатой женщины.
Чем заняться в Минске ночью? Здесь собраны вечеринки на любой вкус
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, привык эпатировать публику. Певец уже заявлял о том, что сбреет бороду - но обещание не сдержал. Зато теперь без...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)