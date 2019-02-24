Кончита Вурст побрилась налысо. И вы (не) хотите это видеть

Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, привык эпатировать публику. Певец уже заявлял о том, что сбреет бороду — но обещание не сдержал. Зато теперь без лишних слов отказался от волос на голове и поделился в Instagram новым образом.

В 2017 году Том Нойвирт заявил, что устал от своего альтер эго и хочет «убить» образ Кончиты.

«У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь», — заявил певец .

Однако до сих пор этого так и не произошло. Певец лишь экспериментирует с образом бородатой женщины.

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