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Посмотрите, как китайские дети любят белорусскую баскетболистку Елену Левченко. Трогательное видео

25.02.2019 12:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На днях профессиональная белорусская баскетболистка Елена Левченко опубликовала на своей страничке в Instagram трогательное видео, где она общается со своими маленькими фанатами.  

После одного из матчей в Китае спортсменка осталась на баскетбольной площадке, чтобы поговорить с детьми и сделать совместные фотографии. Как минимум одной юной поклоннице Левченко была оказана особая честь – Елена взяла девочку на руки и покружила.  

Посмотрите, как китайские дети любят белорусскую баскетболистку Елену Левченко. Трогательное видео
Фото: instagram.com/yelenaleu  

Родители ребят были благодарны поступку белоруски, они снимали её на камеру, сопровождая это одобрительными фразами, например, «good job!».  

«Это больше, чем просто игра… Общение с этими маленькими фанатами и объятия после игры – абсолютно бесценны. В такие моменты я понимаю, насколько мне повезло, и я очень благодарна», – написала Левченко.  

Ролик общения Елены с детьми набрал более тысячи просмотров. Подписчики белоруски похвалили её поступок.  

«Это так мило! Она была очень рада встретиться с тобой!»,  

«Как же это мило. Самой захотелось к тебе на ручки»,  

Посмотрите, как китайские дети любят белорусскую баскетболистку Елену Левченко. Трогательное видео
Фото: instagram.com/yelenaleu  

«Лена, ты умничка».  

Любовью к детям привлёк к себе внимание и Юрий Литошик. Молодой белорусский парень из Витебска захотел стать воспитателем и теперь у него 26 детей.  

«Не ожидал даже, что мне будет приносить такое удовольствие» (здесь подробнее).  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На днях профессиональная белорусская баскетболистка Елена Левченко опубликовала на своей страничке в Instagram трогательное видео, где она общается...
 
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