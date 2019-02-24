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США отложили повышение пошлин на товары из Китая
Новости США. Дональд Трамп заявил, что во время серии торговых переговоров на прошлой неделе, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса по ряду вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство и валюта.
Напомним, срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если бы к этому времени сделки достичь не удалось, то пошлины на китайские товары были бы повышены с 10 до 25%.
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Новости США. Дональд Трамп заявил, что во время серии торговых переговоров на прошлой неделе, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса по ряду...
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