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В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья

25.02.2019 11:50 — Разное | СТВ  
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Новости Канады. На востоке Канады ураган оставил без электричества 30 тысяч потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на провинцию Онтарио. Скорость порывов ветра достигает 120 километров в час.

В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья

Кроме этого стихия срывает крыши малоэтажных домов, валит деревья и рекламные конструкции. Аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, однако сроки завершения работ не уточняются.

В Канаде мощный ураган срывает крыши и валит деревья

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер станет слабеть в течение дня.
 
 
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Новости Канады. На востоке Канады ураган оставил без электричества 30 тысяч потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на...
 
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