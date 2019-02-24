ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

25.02.2019 11:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Главную награду получил фильм «Зеленая книга». 

Мероприятие длилось три часа и проходило без ведущего, хотя этого можно было не заметить – церемония шла весьма бодро и с обязанностями конферансье справлялись приглашенные знаменитости.

Оскар-2019: как это было (читать далее).

Не обошлось на премии и без моментов, которые обсуждают в соцсетях. Мы собрали главные не «киношные» инфоповоды церемонии.

Выступление Леди Гаги и Брэдли Купера. И реакция Ирины Шейк

Пользователи соцсетей пришли в восторг  от выступления Леди Гаги и Брэдли Купера с песней «Shallow» на церемонии. Выступление сорвало овации, а композиция победила в номинации «Лучшая песня».

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

Коллеги мощно и трогательно исполнили песню и, как отмечают интернет-пользователи, между артистами «была химия». Поэтому в соцсетях шутили, как на это отреагирует возлюбленная Купера и мать его дочери – российская модель Ирина Шейк. Многие предполагали, что «актер сегодня отправится спать на диван», а некоторые писали, что хотят, чтобы «кто-нибудь смотрел на них так, как Леди Гага смотрит на Брэдли Купера».

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

К слову, Ирина и Брэдли были одной из самых красивых пар церемонии.

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»
Фото: WireImage

Несмотря на пересуды в сети, Шейк искренне радовалась победе Леди Гаги. На сцене певица эмоционально поблагодарила свою семью и сказала: «Речь не идет о победе. Суть в том, чтобы не сдаваться. Если у вас есть мечта, боритесь за нее».

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

Эмоциональная речь Оливии Колман

Судя по реакции Оливии Колман, «Оскар» стал для нее неожиданностью. Основной претенденткой на премию накануне церемонии называли Гленн Клоуз, для которой эта номинация стала седьмой. Все они безуспешны.

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»
Фото: AFP/Getty Images

Колман вышла на сцену и некоторое время не могла собраться, чтобы начать свою речь. Однако ее слова стали чуть ли не самым ярким моментом церемонии. Победительница сразу же обратилась к Клоуз и отметила, что «актриса всегда была ее кумиром».

После Колман поблагодарила режиссера фильма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, коллег – Эмму Стоун и Рейчел Вайс, своего агента и семью. «Спасибо моему мужу, я так сильно тебя люблю. Ты сейчас будешь плакать, а я нет».

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»
Фото: Getty Images

Также актриса вспомнила, что раньше работала уборщицей и могла только мечтать о такой награде.

Рами Малеку понадобилась помощь врачей 

Победитель в номинации «Лучшая мужская роль» Рами Малек упал на выходе со сцены. Медики оказывали помощь актеру первую помощь прямо в зале.

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

Отмечается, что Малек не получил серьезных травм. На кадрах видно, что актер ошеломлен произошедшим.

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

Спайк Ли запрыгнул на Сэмюэля Л. Джексона

Режиссер Спайк Ли стал лауреатом премии в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»
Фото: oscar.go.com

Победитель так обрадовался тому, что сценарий его фильма «Черный клановец» был признан лучшим, что запрыгнул на своего коллегу и друга, объявлявшего номинантов, Сэмюэля Л. Джексона.

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»
Фото: Getty Images

Мантия из плюшевых кроликов

Мелисса Маккарти вручила награду в номинации «Лучший дизайн костюмов». На актрисе была надета мантия с плюшевыми кроликами в духе фильма «Фаворитка». По сюжету королева Анна обожала этих животных, они символизировали ее умерших детей.

Ирина Шейк против Леди Гаги и упавший Рами Малек. Что обсуждают соцсети после церемонии «Оскар»

Мантия Мелисса Маккарти была создана при помощи покрывал, купленных в интернет-магазине.

Оскар-2018: наряды звезд и самое интересное с красной ковровой дорожки (здесь подробнее). 
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Главную награду получил фильм «Зеленая книга».  Мероприятие длилось три часа и проходило...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест готовит замену Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика