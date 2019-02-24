



В Кричеве пройдет Второй республиканский форум пчеловодов.

На масштабном мероприятии с 1 по 2 марта соберутся профессионалы данного направления из всех регионов Беларуси. Своими главными задачами организаторы ставят обмен опытом, поиск потенциальных партнеров, а также обучение тонкостям пчеловодства всех желающих. Одним из ключевых вопросов станет обсуждение вопроса создания производственного цеха по переработке меда в Кричеве. В форуме примет участие руководство Кричевского райисполкома.

Для участников мероприятия подготовлена насыщенная программа: мастер-классы, обмен опытом с пчеловодами из Оршанского и Глубокского районов, викторина, круглый стол, выставка, дегустация и др. Так, например в первый день пройдут мастер-класс «Актуальные вопросы пчеловодства: переработка мёда, лечение и обработка пчёл, зимовка, стимуляция и развитие пчёл весной» и дискуссия «Канди — пользоваться или нет?». Во второй день запланированы награждение участников конкурса детских рисунков «Кричевская пчелка», викторина для учащихся аграрных классов учебных заведений Кричевского района «Что я знаю о пчелах?» с дегустацией меда, круглый стол «Встреча пчеловодов и представителей власти».

В мероприятиях форума могут принять участие не только фермеры-пчеловоды, но все желающие.

Второй республиканский форум пчеловодов проводится при участии проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь», который реализуется Программой развития ООН и Министерством экономики Республики Беларусь при финансовой поддержке Российской Федерации.

Организаторы – Центр поддержки предпринимательства «Барань», Центр поддержки предпринимательства г.Кричев, КУП «Молодежная социальная служба».

Место проведения:

1 марта: ул. Советская, д. 49 (центр поддержки предпринимательства ОАО «Кричевский рынок»);

2 марта: РЦК ул. Ленинская, д. 38.