Наивный мультфильм обогнал по сборам победителя «Оскара» и российские комедии. Узнайте какой

Вместо того чтобы досматривать номинантов на «Оскар», минчане всю неделю ходили — куда бы вы думали? — на анимацию. Какие еще фильмы собрали наибольшую кассу за прошедший уикенд, читайте в традиционной подборке AFISHA.TUT.BY. И попробуйте не поддаться очарованию этих существ.
Редакция благодарит УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома («КиноМинска») за предоставленные цифры.
Первой на прошлой неделе стала анимационная картина «Как приручить дракона 3»: она собрала в прокате феноменальные 175 тысяч 744 рубля — и это очень недурственный результат для стартовой недели. По синопсису когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.
Второй в пятерке самых кассовых фильмов недели стала «Громкая связь» — у нее в копилке 48 тысяч 137 рублей. Даже если вы не фанат российского кино, а комедий — подавно, на «Громкую связь» все же стоит обратить внимание. Во-первых, это проект «Квартета И», во-вторых, там снимается Ирина Горбачева, по которой вы, возможно, тоже фанатеете. В-третьих, по сюжету семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи.
Лидер прошлой недели — фантастическая «Алита: Боевой ангел» — в этот раз только третья (40 тысяч 983 рубля). Стоит ли смотреть семейный боевик? Если вам интересно, что будет в XXVI веке и как функционируют киборги, — несомненно. Четвертую строчку занимает лучший фильм года по мнению Американской киноакадемии (да-да, мы сейчас про «Оскар») — «Зеленая книга». Картина держится в топе уже больше месяца, и прошедший уикенд приносит ей еще плюс 24 тысячи 826 рублей от минчан. Пятыми стали «Семь ужинов»: Российская мелодраматическая комедия собрала в прокате 9 тысяч 269 рублей.
В коммерческих кинотеатрах в лидеры пробились одни и те же фильмы — посмотрите, топы как под копирку. Найдете отличия?
Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино
1. «Как приручить дракона 3»
2. «Громкая связь»
3. «Власть»
4. «Алита: боевой ангел»
5. «Зеленая книга»
Топ-5 фильмов от Silver Screen
1. «Как приручить дракона 3»
2. «Громкая связь»
3. «Алита: Боевой ангел»
4. «Власть»
5. «Зеленая книга»
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