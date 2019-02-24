Наивный мультфильм обогнал по сборам победителя «Оскара» и российские комедии. Узнайте какой

Вместо того чтобы досматривать номинантов на «Оскар» , минчане всю неделю ходили — куда бы вы думали? — на анимацию. Какие еще фильмы собрали наибольшую кассу за прошедший уикенд, читайте в традиционной подборке AFISHA.TUT.BY. И попробуйте не поддаться очарованию этих существ.



Кадр из мультфильма «Как приручить дракона 3»

Редакция благодарит УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома («КиноМинска») за предоставленные цифры.

Первой на прошлой неделе стала анимационная картина «Как приручить дракона 3» : она собрала в прокате феноменальные 175 тысяч 744 рубля — и это очень недурственный результат для стартовой недели. По синопсису когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Второй в пятерке самых кассовых фильмов недели стала «Громкая связь» — у нее в копилке 48 тысяч 137 рублей. Даже если вы не фанат российского кино, а комедий — подавно, на «Громкую связь» все же стоит обратить внимание. Во-первых, это проект «Квартета И», во-вторых, там снимается Ирина Горбачева, по которой вы, возможно, тоже фанатеете. В-третьих, по сюжету семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи.

Бонус: Лукашенко или Путин? Актеры «Квартета И» угадывают цитаты президентов .

Лидер прошлой недели — фантастическая «Алита: Боевой ангел» — в этот раз только третья (40 тысяч 983 рубля). Стоит ли смотреть семейный боевик? Если вам интересно, что будет в XXVI веке и как функционируют киборги, — несомненно. Четвертую строчку занимает лучший фильм года по мнению Американской киноакадемии (да-да, мы сейчас про «Оскар» ) — «Зеленая книга» . Картина держится в топе уже больше месяца, и прошедший уикенд приносит ей еще плюс 24 тысячи 826 рублей от минчан. Пятыми стали «Семь ужинов» : Российская мелодраматическая комедия собрала в прокате 9 тысяч 269 рублей.

В коммерческих кинотеатрах в лидеры пробились одни и те же фильмы — посмотрите, топы как под копирку. Найдете отличия?

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино 1. «Как приручить дракона 3» 2. «Громкая связь» 3. «Власть» 4. «Алита: боевой ангел» 5. «Зеленая книга»

Топ-5 фильмов от Silver Screen 1. «Как приручить дракона 3» 2. «Громкая связь» 3. «Алита: Боевой ангел» 4. «Власть» 5. «Зеленая книга»

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.