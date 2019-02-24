«Белоруснефть» подпишет с «Укргаздобыча» контракт на цементирование скважин





Белорусские нефтяники занимают новую нишу украинского рынка и впервые будут делать для "Укргаздобычи" цементирование нефтяных и газовых скважин.

Ожидается, что компания "Сервис Ойл" (дочерняя компания ПО "Белоруснефть") подпишет соответствующий контракт с "Укргаздобычей" в ближайшее время. Для выполнения работ по цементированию скважин будут задействованы 9 единиц техники и 25 специалистов. Первой в Украину отправится тампонажное звено с цементировочным агрегатом НС-1000 производства ЗАО "Фидмаш" и комплектом вспомогательной техникой, пишет Interfax.by со ссылкой на пресс-службу белорусской компании .

В дальнейшем "Сервис Ойл" будет участвовать в тендерах, объявляемых украинскими добывающими компаниями.

Как сообщалось, в октябре 2018 года ПО "Белоруснефть" подписало с "Укргаздобычей" меморандум о расширении сотрудничества и два контракта на 10,36 млн евро. Контракты предусматривают выполнение операций по гидравлическому разрыву пластов и ремонт скважин колтюбингом (гибкой трубой).

"Белоруснефть" работает в Украине с 2012 года, сотрудничество с "Укргаздобычей" начато в 2016 году. "Белоруснефть" выполняла для украинской компании работы по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), бурение скважин и боковых стволов, промывку и освоению скважин с помощью колтюбинга, 3D-сейсморазведку.