|
Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по некоторым вкладам
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) информирует об установлении с 25.02.2019 по 28.02.2019 (включительно) следующих процентных ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях:
✔ по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 13,3%, 13,4%, 13,5% годовых соответственно;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) информирует об установлении с 25.02.2019 по 28.02.2019 (включительно) следующих процентных ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)