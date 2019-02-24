Ничего святого: сельчанин до смерти избил больную мать









Убийство произошло 13 октября 2018 года в деревне Лужки. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, обнаружили тело 69-летней пенсионерки с явными признаками насильственной смерти. По факту гибели пожилой женщины было возбуждено уголовно дело, в качестве подозреваемого задержали ее 43-летнего безработного сына.





В ходе расследования мужчина давал противоречивые показания. Он пытался убедить следователей, что его мать умерла от того, что болела, а следы побоев на теле появились в результате ее падения. Выяснилось, что на самом деле все было не так.





Подозреваемый проживал вместе с матерью, которая после инсульта не могла самостоятельно передвигаться, поэтому за ней нужно было ухаживать. Днем накануне убийства мужчина получил пенсию пожилой матери и потратил часть денег на выпивку. Вечером он вернулся домой, а когда мать попросила его о помощи, разозлился и избил ее.





На теле погибшей насчитали более 60 следов от ударов, которые нанес ей сын руками и ногами. Из-за этого она и умерла. После случившегося мужчина пошел спать, а когда понял, что мать мертва, попытался скрыть следы преступления и позвонил в скорую помощь.





Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси ("Убийство"). Дело передано прокурору для направления в суд.











