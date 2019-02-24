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Ничего святого: сельчанин до смерти избил больную мать

25.02.2019 12:37 — Разное | Партизан  
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Жителя Смолевичского района обвиняют в жестоком убийстве матери, находившейся в беспомощном состоянии: мужчина избил ее до смерти, об этой трагедии рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Убийство произошло 13 октября 2018 года в деревне Лужки. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, обнаружили тело 69-летней пенсионерки с явными признаками насильственной смерти. По факту гибели пожилой женщины было возбуждено уголовно дело, в качестве подозреваемого задержали ее 43-летнего безработного сына.

В ходе расследования мужчина давал противоречивые показания. Он пытался убедить следователей, что его мать умерла от того, что болела, а следы побоев на теле появились в результате ее падения. Выяснилось, что на самом деле все было не так.

Подозреваемый проживал вместе с матерью, которая после инсульта не могла самостоятельно передвигаться, поэтому за ней нужно было ухаживать. Днем накануне убийства мужчина получил пенсию пожилой матери и потратил часть денег на выпивку. Вечером он вернулся домой, а когда мать попросила его о помощи, разозлился и избил ее. 

На теле погибшей насчитали более 60 следов от ударов, которые нанес ей сын руками и ногами. Из-за этого она и умерла. После случившегося мужчина пошел спать, а когда понял, что мать мертва, попытался скрыть следы преступления и позвонил в скорую помощь.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси ("Убийство"). Дело передано прокурору для направления в суд.




 
 
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Жителя Смолевичского района обвиняют в жестоком убийстве матери, находившейся в беспомощном состоянии: мужчина избил ее до смерти, об этой трагедии рассказала...
 
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