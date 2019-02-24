Настоящая принцесса: Меган Маркл в Марокко блистала в платье Dior

Поздно вечером в субботу, 23 февраля, герцог и герцогиня Сассекские прилетели с официальным визитом в Марокко на трехдневный тур. Это последний королевский тур Меган и Гарри перед рождением их первенца, который должен появиться на свет уже в конце апреля – начале мая.





И хотя на данный момент в британских СМИ уже появилась информация, что у герцогов будет девочка и назовут ее Виктория, следует подчеркнуть, что это лишь предположения.





В первый день официального визита (24 февраля) Меган Маркл и принц Гарри отправились в ряд школ. В частности, королевская пара посетила школу-пансионат для девочек 12-18 лет в городе Асни в Атласских горах. Кстати, там одна из учениц сделала Меган Маркл тату-оберег на удачу.





В Марокко более 70% женщин безграмотны. К сожалению, в небольших поселках либо вообще нет школ, либо к ним крайне трудно добраться.





После напряженного дня Меган и Гарри отправились на прием к послу Британии в Марокко. Здесь пара смогла познакомиться с молодыми предпринимателями, спортсменами, а также влиятельными женщинами этой африканской страны.





Но внимание СМИ было в первую очередь приковано к очередному яркому образу Меган Маркл.





Так, для вечернего визита герцогиня Сассекская выбрала нежное пастельное платье Dior, сделанное специально на заказ для беременной Меган. Широкие рукава декорированы блестками и искусственными бриллиантами.





В этом платье Меган действительно блистала. Образ довершают классические туфли-лодочки, а также элегантный клатч — все также Dior. На ушках Меган поблескивали серьги Birks Snowflake.







