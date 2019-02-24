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Настоящая принцесса: Меган Маркл в Марокко блистала в платье Dior

25.02.2019 12:23 — Разное | Партизан  
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Великолепная Меган Маркл и всегда сдержанный принц Гарри посетили прием, организованный послом Великобритании в Марокко специально в их честь.
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Поздно вечером в субботу, 23 февраля, герцог и герцогиня Сассекские прилетели с официальным визитом в Марокко на трехдневный тур. Это последний королевский тур Меган и Гарри перед рождением их первенца, который должен появиться на свет уже в конце апреля – начале мая. 

И хотя на данный момент в британских СМИ уже появилась информация, что у герцогов будет девочка и назовут ее Виктория, следует подчеркнуть, что это лишь предположения.

В первый день официального визита (24 февраля) Меган Маркл и принц Гарри отправились в ряд школ. В частности, королевская пара посетила школу-пансионат для девочек 12-18 лет в городе Асни в Атласских горах. Кстати, там одна из учениц сделала Меган Маркл тату-оберег на удачу.

В Марокко более 70% женщин безграмотны. К сожалению, в небольших поселках либо вообще нет школ, либо к ним крайне трудно добраться.

После напряженного дня Меган и Гарри отправились на прием к послу Британии в Марокко. Здесь пара смогла познакомиться с молодыми предпринимателями, спортсменами, а также влиятельными женщинами этой африканской страны.

Но внимание СМИ было в первую очередь приковано к очередному яркому образу Меган Маркл.

Так, для вечернего визита герцогиня Сассекская выбрала нежное пастельное платье Dior, сделанное специально на заказ для беременной Меган. Широкие рукава декорированы блестками и искусственными бриллиантами. 

В этом платье Меган действительно блистала. Образ довершают классические туфли-лодочки, а также элегантный клатч — все также Dior. На ушках Меган поблескивали серьги Birks Snowflake.



 
Теги: знакомства
 
 
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Великолепная Меган Маркл и всегда сдержанный принц Гарри посетили прием, организованный послом Великобритании в Марокко специально в их честь.
 
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