Вина доказана: прокурор потребовала для Золотовой огромный штраф

Заседание началось с просьбы прокурора «исследовать доказательства о несанкционированном доступе иных лиц» к платной подписке БелТА, которые также вменены Марине Золотовой. Гособвинитель зачитывает: «С ip-адресов TUT.BY в 2017—2018 годах было совершенно 7927 заходов на подписку БЕЛТА по трем паролям, которые фигурируют в обвинении».





Напомним, еще в первый день суда было озвучено: в обвинении говорится о том, что за 2017−2018 годы было 134 несанкционированных доступа. Как отмечает прокурор, частично их осуществили журналисты TUT.BY, свидетели по уголовному делу. Кто осуществил остальные заходы — не установлено, однако Марина Золотова погасила ущерб, который, по утверждению БелТА и «СБ», нанесли эти заходы.





— 16 доступов — по одному в каждом месяце, — уточняет гособвинитель Юлия Харчейкина количество несанкционированных заходов на БелТА, которые совершили неустановленные лица и по которым был насчитан ущерб Марине Золотовой.





Марину Золотову прослушивали с санкции генпрокурора





Прокурор попросила приобщить к материалам уголовного дела санкцию генерального прокурора от 19 марта 2018 года на проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении Золотовой. Главного редактора TUT.BY прослушивали с его согласия.





До этого в суде не раз звучало, что телефонный разговор между Мариной Золотовой и редактором Анной Калтыгиной, в котором главред интересуется, использует ли Анна подписку БелТА, был прослушан в марте 2018 года незаконно. Это было сделано до того, как агентство обратилось с заявлением в МВД и там начали проверку несанкционированных доступов.





— Нет ни одного документа в материалах уголовного дела, свидетельствующего, что проводилась проверка и имелись основания для санкции прокурора, — возражает адвокат Марина Воробьева.





— Информация об ОРМ была, но не указано никаких оснований. Санкция прокурора появилась задолго до того, как появились проблемы у подписчиков БелТА, — отмечает Марина Золотова.









«Золотова должна была и могла заключить договор с БелТА»





Суд перешел к прениям сторон. Выступая с речью, прокурор четыре минуты рассуждала о важности информации, о том, что она стала «предметом, имеющим ценность». И опасность в современном мире это «не внешние угрозы, а обычные сотрудники, которые присваивают чужую информацию и не считают, что это плохо».





— Они считают приемлемым использовать информацию после увольнения с работы. Проблема в том, что не всегда эти лица считают это преступлением, это же не деньги украсть или имущество повредить, — выступает прокурор Юлия Харчейкина. — Возникает реакция неверия или отрицание происходящего. Развивают домыслы, увязывают политику. К сожалению, это преступление и не является чем-то уникальным.





По мнению гособвинителя, Марина Золотова совершила преступление «умышленно, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности». Главный редактор TUT.BY, по словам прокурора, была осведомлена о несакционированных доступах журналистов, но не приняла должные меры.





— Золотова должна была и могла заключить договор с БелТА, — заявляет гособвинитель.





Прокурор читает свою речь по бумажке, в ней говорится, что доступы на платную подписку БелТА «были несанкционированными, то есть не разрешенными правообладателями».





Напомним, выступая в суде в качестве свидетелей сотрудники БеоТА и «СБ» говорили другое: передача паролей третьим лицам не была запрещена каким-то документом, этот вопрос с журналистами не обсуждался, запрет на передачу паролей был введен только после того, как было заведено «дело БелТА».





Прокурор уверена: раз журналисты TUT.BY употребляли такие слова как «тырить и спереть», то главный редактор понимала, о чем идет речь.





— Согласно правилам трудового распорядка, Золотова должна была обеспечить трудовую дисциплину.(…) Она допустила пассивное поведение, не принимая решения.





Изменения показаний свидетеля Владислава Кулецкого, главного редактора Realt.by, который заявил в суде, что в СК ему навязали показания, прокурор трактует так: к ним нужно отнестись скептически.





— Золотова говорила, что он приходил к ней с конфетами и цветами пожелать удачи перед судом. Это свидетельствуют о его заинтересованности в изменении ранее данных показаний, — уверена Юлия Харчейкина.





Как полагает прокурор, «стремление к успешности TUT.BY было сопряжено с нарушением законодательства», произошел «подрыв авторитета крупнейшего информационного агентства в РБ», на БелТА выходили исключительно авторские материалы, а сотрудники TUT.BY создавали дополнительную нагрузку на сервер БелТА.









Речь гособвинителя Юлии Харчейкиной длилась почти час.





— На основании изложенного вина Золотовой доказана. Прошу признать ее виновной и назначить наказание в виде штрафа одной тысячи базовых величин (25,5 тысяч рублей — Прим. TUT.BY), — сказала она.



