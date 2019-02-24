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Вина доказана: прокурор потребовала для Золотовой огромный штраф

25.02.2019 11:56 — Разное | Партизан  
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В суде Заводского района Минска продолжается процесс по "делу БелТА". Главный редактор TUT.BY Марина Золотова не признает себя виновной по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица).

Вина доказана: прокурор потребовала для Золотовой огромный штраф
Заседание началось с просьбы прокурора «исследовать доказательства о несанкционированном доступе иных лиц» к платной подписке БелТА, которые также вменены Марине Золотовой. Гособвинитель зачитывает: «С ip-адресов TUT.BY в 2017—2018 годах было совершенно 7927 заходов на подписку БЕЛТА по трем паролям, которые фигурируют в обвинении».

Напомним, еще в первый день суда было озвучено: в обвинении говорится о том, что за 2017−2018 годы было 134 несанкционированных доступа. Как отмечает прокурор, частично их осуществили журналисты TUT.BY, свидетели по уголовному делу. Кто осуществил остальные заходы — не установлено, однако Марина Золотова погасила ущерб, который, по утверждению БелТА и «СБ», нанесли эти заходы.

— 16 доступов — по одному в каждом месяце, — уточняет гособвинитель Юлия Харчейкина количество несанкционированных заходов на БелТА, которые совершили неустановленные лица и по которым был насчитан ущерб Марине Золотовой.

Марину Золотову прослушивали с санкции генпрокурора

Прокурор попросила приобщить к материалам уголовного дела санкцию генерального прокурора от 19 марта 2018 года на проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении Золотовой. Главного редактора TUT.BY прослушивали с его согласия.

До этого в суде не раз звучало, что телефонный разговор между Мариной Золотовой и редактором Анной Калтыгиной, в котором главред интересуется, использует ли Анна подписку БелТА, был прослушан в марте 2018 года незаконно. Это было сделано до того, как агентство обратилось с заявлением в МВД и там начали проверку несанкционированных доступов.

— Нет ни одного документа в материалах уголовного дела, свидетельствующего, что проводилась проверка и имелись основания для санкции прокурора, — возражает адвокат Марина Воробьева.

— Информация об ОРМ была, но не указано никаких оснований. Санкция прокурора появилась задолго до того, как появились проблемы у подписчиков БелТА, — отмечает Марина Золотова.


«Золотова должна была и могла заключить договор с БелТА»

Суд перешел к прениям сторон. Выступая с речью, прокурор четыре минуты рассуждала о важности информации, о том, что она стала «предметом, имеющим ценность». И опасность в современном мире это «не внешние угрозы, а обычные сотрудники, которые присваивают чужую информацию и не считают, что это плохо».

— Они считают приемлемым использовать информацию после увольнения с работы. Проблема в том, что не всегда эти лица считают это преступлением, это же не деньги украсть или имущество повредить, — выступает прокурор Юлия Харчейкина. — Возникает реакция неверия или отрицание происходящего. Развивают домыслы, увязывают политику. К сожалению, это преступление и не является чем-то уникальным.

По мнению гособвинителя, Марина Золотова совершила преступление «умышленно, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности». Главный редактор TUT.BY, по словам прокурора, была осведомлена о несакционированных доступах журналистов, но не приняла должные меры.

— Золотова должна была и могла заключить договор с БелТА, — заявляет гособвинитель.

Прокурор читает свою речь по бумажке, в ней говорится, что доступы на платную подписку БелТА «были несанкционированными, то есть не разрешенными правообладателями». 

Напомним, выступая в суде в качестве свидетелей сотрудники БеоТА и «СБ» говорили другое: передача паролей третьим лицам не была запрещена каким-то документом, этот вопрос с журналистами не обсуждался, запрет на передачу паролей был введен только после того, как было заведено «дело БелТА».

Прокурор уверена: раз журналисты TUT.BY употребляли такие слова как «тырить и спереть», то главный редактор понимала, о чем идет речь.

— Согласно правилам трудового распорядка, Золотова должна была обеспечить трудовую дисциплину.(…) Она допустила пассивное поведение, не принимая решения.

Изменения показаний свидетеля Владислава Кулецкого, главного редактора Realt.by, который заявил в суде, что в СК ему навязали показания, прокурор трактует так: к ним нужно отнестись скептически.

— Золотова говорила, что он приходил к ней с конфетами и цветами пожелать удачи перед судом. Это свидетельствуют о его заинтересованности в изменении ранее данных показаний, — уверена Юлия Харчейкина.

Как полагает прокурор, «стремление к успешности TUT.BY было сопряжено с нарушением законодательства», произошел «подрыв авторитета крупнейшего информационного агентства в РБ», на БелТА выходили исключительно авторские материалы, а сотрудники TUT.BY создавали дополнительную нагрузку на сервер БелТА.


Речь гособвинителя Юлии Харчейкиной длилась почти час.

— На основании изложенного вина Золотовой доказана. Прошу признать ее виновной и назначить наказание в виде штрафа одной тысячи базовых величин (25,5 тысяч рублей — Прим. TUT.BY), — сказала она.


 
Теги: Минск
 
 
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В суде Заводского района Минска продолжается процесс по "делу БелТА". Главный редактор TUT.BY Марина Золотова не признает себя виновной по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие...
 
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