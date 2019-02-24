Брест готовит замену Лукашенко

Демьян Лепесевич. Эту информацию подтвердил в интервью блогеру Александру Кабанову сам активист. Инициативная группа по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода собирается принять участие в ближайших президентских выборах в Беларуси. И одна из обсуждаемых кандидатур – активист. Эту информацию подтвердил вблогерусам активист.









«Если не получается добиться законности снизу, значит, надо идти повыше. К президенту, в том числе, мы обращались. И в Совет министров обращались, и не один раз. Результата мы не достигли. Если там нас не слышат, значит, надо что-то сделать, чтобы мы могли влиять на ситуацию, могли контролировать и смотреть за соблюдением законности», – сказал Демьян Лепесевич.





По словам Лепесевича, все пункты его предвыборной программы будут приниматься коллективно, чтобы выработать наиболее правильное решение.





«Вот мы сейчас сделали такое заявление (об участие в выборах – прим. ред.). И если мы увидим негативную реакцию общества, конечно, мы никаких поступков делать не будем», – подчеркнул активист.









Демьян Лепесевич является одним из лидеров инициативной группы по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода.







