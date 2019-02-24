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Брест готовит замену Лукашенко
Инициативная группа по борьбе с заводом АКБ готовится выдвинуть своего кандидата на президентские выборы. Одна из обсуждаемых кандидатур – Демьян Лепесевич.
Демьян Лепесевич (слева) и Дмитрий Бекалюк - одни из лидеров инициативной группы по борьбе с заводом
Инициативная группа по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода собирается принять участие в ближайших президентских выборах в Беларуси. И одна из обсуждаемых кандидатур – активист Демьян Лепесевич. Эту информацию подтвердил в
«Если не получается добиться законности снизу, значит, надо идти повыше. К президенту, в том числе, мы обращались. И в Совет министров обращались, и не один раз. Результата мы не достигли. Если там нас не слышат, значит, надо что-то сделать, чтобы мы могли влиять на ситуацию, могли контролировать и смотреть за соблюдением законности», – сказал Демьян Лепесевич.
По словам Лепесевича, все пункты его предвыборной программы будут приниматься коллективно, чтобы выработать наиболее правильное решение.
«Вот мы сейчас сделали такое заявление (об участие в выборах – прим. ред.). И если мы увидим негативную реакцию общества, конечно, мы никаких поступков делать не будем», – подчеркнул активист.
Демьян Лепесевич является одним из лидеров инициативной группы по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода.
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Инициативная группа по борьбе с заводом АКБ готовится выдвинуть своего кандидата на президентские выборы. Одна из обсуждаемых кандидатур – Демьян Лепесевич.
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