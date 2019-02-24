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Прогноз по курсам валют: к концу недели доллар может упасть до 2,11 рублей

25.02.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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На завершившейся валютной неделе доллар и евро в Беларуси обновили минимумы с начала года. Тенденция, скорее всего, продолжится в ближайшие дни.



Какими могут быть курсы доллара, евро и российского рубля к концу этой недели, рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Доллар на минувшей неделе упал на мировых рынках практически ко всем другим валютам. В частности, пара евро-доллар выросла с 1,1280 до 1,1350, или на 0,6%.

При этом российский рубль укрепился и к падающему доллару, и к растущему евро. Доллар к российскому рублю подешевел на 1,7%, евро подешевел на 1,1%.

В результате доллар в Беларуси подешевел на 1,22%, евро – на 0,59%, российский рубль подорожал на 0,53%. В целом валютная корзина снизилась на 0,22%.

Это третья неделя подряд, когда наш рубль укрепляется к валютной корзине. Что примечательно, к концу недели и доллар, и евро обновили минимумы с начала года.


Укрепление российского рубля – это, по сути, его восстановление к прежним уровням после падения на позапрошлой неделе из-за санкций.

На этой неделе тенденция может сохраниться: будет наблюдаться снижение доллара и евро с одновременным ростом российского рубля. 

Доллар может подешеветь до 2,11 рублей, евро – до 2,41 рубля, российский рубль может подорожать до 3,28 белорусских рублей за 100 российских.


 
 
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На завершившейся валютной неделе доллар и евро в Беларуси обновили минимумы с начала года. Тенденция, скорее всего, продолжится в ближайшие дни.
 
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