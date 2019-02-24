Прогноз по курсам валют: к концу недели доллар может упасть до 2,11 рублей









Какими могут быть курсы доллара, евро и российского рубля к концу этой недели, рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».





– Доллар на минувшей неделе упал на мировых рынках практически ко всем другим валютам. В частности, пара евро-доллар выросла с 1,1280 до 1,1350, или на 0,6%.





При этом российский рубль укрепился и к падающему доллару, и к растущему евро. Доллар к российскому рублю подешевел на 1,7%, евро подешевел на 1,1%.





В результате доллар в Беларуси подешевел на 1,22%, евро – на 0,59%, российский рубль подорожал на 0,53%. В целом валютная корзина снизилась на 0,22%.





Это третья неделя подряд, когда наш рубль укрепляется к валютной корзине. Что примечательно, к концу недели и доллар, и евро обновили минимумы с начала года.









Укрепление российского рубля – это, по сути, его восстановление к прежним уровням после падения на позапрошлой неделе из-за санкций.





На этой неделе тенденция может сохраниться: будет наблюдаться снижение доллара и евро с одновременным ростом российского рубля.





Доллар может подешеветь до 2,11 рублей, евро – до 2,41 рубля, российский рубль может подорожать до 3,28 белорусских рублей за 100 российских.



