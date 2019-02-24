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Беларуска покорила судей украинского «Голоса»

25.02.2019 12:01 — Разное | KYKY  
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Минчанка Ангелина Василевская своим выступлением в украинском вокальном шоу «Голос» поразила сразу всех членов жюри. Она спела хит «Take me to church», и четверо судей выбрали ее, нажав на красную кнопку.


Пока в нашей национальный телепроект – аналог шоу «Голос» или «X-фактор» остается на уровне идеи, Беларусь во всю штурмует сцену ближнего зарубежья. Ангелине 16 лет. В начале выпуска в небольшом интервью она рассказала, что в будущем серьезно намерена стать востребованной певицей и героем для своих родителей. Невзирая на возраст, за плечами у Василевской серьезный профессиональный опыт: она стала финалисткой «Битвы талантов-2» и проекта «Время стать звездой», а также удостоилась звания лауреат I степени вокального интернет-конкурса «Весна Талантов». Всех достижений не перечесть – весь список ее наград можно найти в официальной группе исполнительницы (да, у нее уже есть своя аудитория).

Первым, кто нажал кнопку, стал Дан Балан. Следом за ним – Монатик и Тина Кароль, а на последних секундах к предыдущим тренерам подключился Потап. Беларуска поблагодарила каждого из членов жюри, но выбор сделала в пользу Дана Балана. Кстати, если внимательно смотреть выпуск, то среди болельщиков Ангелины можно увидеть парня, который будет представлять Беларусь на «Евровидении».

Интересное замечание: песня «Take me to church», выпущенная в 2014 году, в нашей стране входит в плей-лист множества беларусов и по сей день. Согласно нашему исследованию, в окраинах её предпочитают слушать именно во время секса. Как показывает статистика, она нравится и православным, и атеистам – судя по всему, греховный плод продолжает быть сладким.

Читайте по теме: Что слушают в беларуской провинции во время секса. Плейлист из 50 треков

 
 
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Минчанка Ангелина Василевская своим выступлением в украинском вокальном шоу «Голос» поразила сразу всех членов жюри. Она спела хит «Take me to church», и четверо судей...
 
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