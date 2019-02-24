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Беларуска покорила судей украинского «Голоса»
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Минчанка Ангелина Василевская своим выступлением в украинском вокальном шоу «Голос» поразила сразу всех членов жюри. Она спела хит «Take me to church», и четверо судей выбрали ее, нажав на красную кнопку.
Первым, кто нажал кнопку, стал Дан Балан. Следом за ним – Монатик и Тина Кароль, а на последних секундах к предыдущим тренерам подключился Потап. Беларуска поблагодарила каждого из членов жюри, но выбор сделала в пользу Дана Балана. Кстати, если внимательно смотреть выпуск, то среди болельщиков Ангелины можно увидеть парня, который будет представлять Беларусь на «Евровидении».
Интересное замечание: песня «Take me to church», выпущенная в 2014 году, в нашей стране входит в плей-лист множества беларусов и по сей день. Согласно нашему
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