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В Ивацевичах электричка сбила мужчину
25.02.2019 12:57 — Разное | Аргументы и факты
Фото носит иллюстративный характер. © /
Пьяный местный житель 1973 года рождения переходил через железнодорожные пути, по которым в это время ехал поезд Брест-Барановичи, сообщает
Произошло столкновение. От травм пострадавший скончался на месте.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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Трагедия произошла 22 февраля ночью возле железнодорожной станции Ивацевичи.
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