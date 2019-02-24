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В Ивацевичах электричка сбила мужчину

25.02.2019 12:57 — Разное | Аргументы и факты  
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В Ивацевичах электричка сбила мужчину
Фото носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Пьяный местный житель 1973 года рождения переходил через железнодорожные пути, по которым в это время ехал поезд Брест-Барановичи, сообщает БЕЛТА.  

Произошло столкновение. От травм пострадавший скончался на месте. 

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. 

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Теги: Брест
 
 
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Трагедия произошла 22 февраля ночью возле железнодорожной станции Ивацевичи.
 
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