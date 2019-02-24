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На испытаниях подтвердились характеристики нового российского оружия «изделие 188М»
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М, известного также как «изделие 188М», подходят к концу, основные характеристики машины подтверждены.
Об этом в передаче
По словам Пантелеева, Т-90М получил новую башню, которая кардинально отличается от серийной. При стрельбе учитывается изгиб канала ствола, что повышает точность. Установленное на танке цифровое оборудование позволяет обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Новый многоканальный прицел Т-90М позволяет вести огонь в любое время суток, а система кругового видеонаблюдения и камера заднего вида позволяют экипажу лучше ориентироваться.
Еще Т-90М отличают динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.
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Танк отличают динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82.
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