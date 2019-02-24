На испытаниях подтвердились характеристики нового российского оружия «изделие 188М»

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М, известного также как «изделие 188М», подходят к концу, основные характеристики машины подтверждены.

Об этом в передаче «Военная приемка » рассказал начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны России Александр Пантелеев.



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По словам Пантелеева, Т-90М получил новую башню, которая кардинально отличается от серийной. При стрельбе учитывается изгиб канала ствола, что повышает точность. Установленное на танке цифровое оборудование позволяет обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Новый многоканальный прицел Т-90М позволяет вести огонь в любое время суток, а система кругового видеонаблюдения и камера заднего вида позволяют экипажу лучше ориентироваться.

Еще Т-90М отличают динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.