Представлен новый хэтчбек Peugeot 208. Автомобиль будет предлагаться и с электродвигателем

За неделю до премьерного показа на автосалоне в Женеве компания Peugeot обнародовала подробности о новой «пятидверке» 208, созданной на платформе CMP. На ней также разрабатывается новое поколение Opel Corsa .





По сравнению с предшественником новый 208 стал на 30 кг легче, при этом хэтчбек укрупнился на 5 см, достигая в длину 4,02 м. Использование новой платформы, как говорят разработчики, позволило улучшить аэродинамические свойства и акустический комфорт в салоне, а также уменьшить вибрации. Заявленный объем багажника у 208 равен 270 л.





Кроме трех стандартных комплектаций новинка будет доступна в вариантах исполнения GT Line и GT, которые отличаются полностью светодиодными фарами, черными глянцевыми декоративными накладками на колесных арках, отделанным алькантарой салоном и оригинальными 17-дюймовыми дисками.





В зависимости от комплектации дисплей мультимедиа-системы может быть диагональю 5, 7 или 10 дюймов. Комбинация приборов — цифровая (10-дюймовый дисплей). Также новый хэтчбек получил фирменный комплекс вспомогательных систем Drive Assist, включающий адаптивный круиз-контроль, помощник удержания на полосе движения, автоматическое торможение, мониторинг усталости водителя и распознавание дорожных знаков.





Под капотом нового 208 — бензиновая «тройка» PureTech объемом 1,2 л и мощностью 75, 100 и 130 лошадиных сил, а также 100-сильная дизельная «четверка» 1.5. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика», а также опциональный 8-ступенчатый «автомат» для самых мощных бензиновых версий. Кроме того, в гамме будет и электрическая версия e-208, электродвигатель которой развивает 136 сил и 260 Нм крутящего момента. Заряда батарей емкостью 50 кВт·ч должно хватить на 340 км пробега (цикл WLTP). От зарядного устройства мощностью 100 кВт довести уровень заряда батареи на 80% можно за 30 минут.





Европейские продажи нового Peugeot 208 начнутся осенью этого года, стоимость «пятидверки» в компании пока не озвучили.